Жириновский намерен участвовать в президентских выборах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что намерен участвовать в выборах главы российского государства в 2018 году, передает «Интерфакс».

«Мы примем участие, и, скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже в шестой раз», - сказал он журналистам в субботу.

Ранее он сообщил, что официально кандидатура на выборы президента от ЛДПР будет выдвинута на 31-м съезде ЛДПР 13 декабря этого года.

По его словам, выдвижение его кандидатуры будет уже рекордом в рамках Европы. Никто другой, по словам Жириновского, столько раз не выдвигал свою кандидатуру на выборах президента.

«Если бы у нас были такие же условия, как в Америке, я бы победил, как Трамп», - заявил Владимир Жириновский.

На очередном съезде ЛДПР в субботу Владимир Жириновский переизбран председателем партии. Этот пост он занимает с 31 марта 1990 года.

Источник: Псковская Лента Новостей