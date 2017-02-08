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Михаил Брячак заявил, что не утратил связей с Псковской областью

Михаил Брячак заявил, что не утратил связей с Псковской областью

Экс-депутат Государственной Думы, бывший руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Михаил Брячак не утратил связей с Псковской областью, регулярно бывает в регионе и поддерживает контакты...



Михаил Брячак заявил, что не утратил связей с Псковской областью

09.02.2017 12:58 ПЛН, Псков

Экс-депутат Государственной Думы, бывший руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Михаил Брячак не утратил связей с Псковской областью, регулярно бывает в регионе и поддерживает контакты с местными жителями. Об этом он сообщил в интервью Псковской Ленте Новостей в четверг, 9 февраля.

По словам политика, в ближайшие дни он вновь приедет в Псков.

При этом Михаил Брячак согласился с мнением о том, что в последнее время он значительно меньше, чем прежде, присутствует в публичной политической жизни области. По его словам, это связано с большой загруженностью в партии «Справедливая Россия» в Москве и Крыму.

«Однако я по-прежнему внимательно слежу за тем, что происходит в Псковской области, в том числе по сообщениям Псковской Ленты Новостей», - сказал экс-депутат Госдумы.

Напомним, ранее Михаил Брячак неоднократно баллотировался на пост губернатора Псковской области, возглавлял региональное отделение партии «Справедливая Россия» и являлся депутатом областного Собрания. В 2011 году он был избран депутатом Государственной Думы по списку «Справедливой России». По результатам парламентских выборов 2016 года Михаил Брячак утратил депутатский мандат.

Источник: Псковская Лента Новостей



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