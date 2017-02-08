Михаил Брячак не намерен возвращаться в Госдуму в качестве советника Сергея Миронова

В планы экс-депутата Государственной Думы Михаила Брячака не входит возвращение в парламент РФ в качестве советника главы фракции «Справедливой России» Сергея Миронова. Об этом бывший руководитель Псковского регионального отделения «Справедливой России» заявил в интервью Псковской Ленте Новостей.

Напомним, ранее ряд СМИ, в том числе газета «Известия», сообщили со ссылкой на источники в партии, что одним из четырех советников Сергея Миронова может стать Михаил Брячак.

Опровергнув данные предположения, бывший парламентарий отметил, что он по-прежнему является председателем Совета Палаты депутатов «Справедливой России» и несет большую нагрузку в партии в Москве и Крыму.

Источник: Псковская Лента Новостей