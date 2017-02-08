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Михаил Брячак заявил, что не утратил связей с Псковской областью

Михаил Брячак заявил, что не утратил связей с Псковской областью

Экс-депутат Государственной Думы, бывший руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Михаил Брячак не утратил связей с Псковской областью, регулярно бывает в регионе и поддерживает контакты...5



Михаил Брячак не намерен возвращаться в Госдуму в качестве советника Сергея Миронова

09.02.2017 16:00 ПЛН, Псков

В планы экс-депутата Государственной Думы Михаила Брячака не входит возвращение в парламент РФ в качестве советника главы фракции «Справедливой России» Сергея Миронова. Об этом бывший руководитель Псковского регионального отделения «Справедливой России» заявил в интервью Псковской Ленте Новостей.

Напомним, ранее ряд СМИ, в том числе газета «Известия», сообщили со ссылкой на источники в партии, что одним из четырех советников Сергея Миронова может стать Михаил Брячак.

Опровергнув данные предположения, бывший парламентарий отметил, что он по-прежнему является председателем Совета Палаты депутатов «Справедливой России» и несет большую нагрузку в партии в Москве и Крыму.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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