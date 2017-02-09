Михаил Брячак не считает, что псковские эсеры вступили в союз с «группой Михаила Гавунаса»

Псковское региональное отделение партии «Справедливая Россия» не вступало в союз с рядом политиков и предпринимателей, которых в СМИ нередко называют «группой Михаила Гавунаса». Такое мнение в интервью Псковской Ленте Новостей высказал председатель Совета Палаты депутатов «Справедливой России», экс-руководитель Псковского регионального отделения партии Михаил Брячак. По его мнению, неправильно называть экс-губернатора Псковской области Евгения Михайлова, бывшего начальника штаба 76-й дивизии Александра Сотника и других людей, включенных в команду кандидатов «Справедливой России» на прошлогодних выборах, членами какой-либо группы и связывать их с именем бывшего заместителя председателя областного Собрания Михаила Гавунаса.

«Все они самостоятельны и многие годы связаны с Псковской областью», - считает Михаил Брячак. При этом он подчеркнул, что решение о включении данных лиц в список кандидатов от партии было коллегиальным, его принимали члены регионального отделения партии, а не только руководитель организации — депутат областного Собрания Олег Брячак.

Кроме того, Михаил Брячак прокомментировал выход из рядов «Справедливой России» депутата Псковской городской Думы Евгения Самуйлова, известного псковского общественника Ивана Васильева и бывшего депутата областного Собрания Лилии Никифоровой.

«В региональном отделении нашей партии состоит несколько тысяч человек. Кто-то написал заявление об уходе, кто-то, напротив, пришел в «Справедливую Россию». Это естественный процесс ротации, это нормально. Мы — оппозиционная партия, в оппозиции быть непросто, не каждый готов к этому», - заключил Михаил Брячак.

Источник: Псковская Лента Новостей