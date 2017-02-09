Дмитрий Хритоненков вновь возглавит региональный совет сторонников «Единой России»

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Псковский Росреестр начал прием документов на регистрацию прав в электронном виде по новому законодательству
В Пскове состоялась первая электронная регистрация договора долевого участия при оформлении ипотеки Сбербанка на первичном рынке3
Общество
Активистам старшего поколения Псковского Красного Креста рассказали, как продлить физическую активность
Псковичей предупреждают о массовой рассылке мошеннических писем от «приставов» с вредоносными ссылками 1
Фестивали
Лекция Майи Кучерской и уникальное «Пещное действо» ждут зрителей XXIV Пушкинского театрального фестиваля 9 февраля