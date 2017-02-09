Дмитрий Хритоненков вновь возглавит региональный совет сторонников «Единой России»

Председателем вновь сформированного Псковского регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» станет Дмитрий Хритоненков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в партии, на сегодняшнем заседании регионального политсовета «Единой России» было принято решение направить на согласование в центральный совет сторонников ЕР кандидатуру Д.Хритоненкова. Отметим, что ранее он уже возглавлял данное объединение.

«Члены политсовета решили предложить на должность председателя регионального координационного совета сторонников Дмитрия Хритоненкова и направить его кандидатуру на согласование в президиум центрального координационного совета сторонников партии. По итогам согласования его кандидатура будет предложена для избрания членам регионального совета», - пояснили в пресс-службе партии.

Всего во вновь сформированный региональный координационный совет сторонников входит 21 человек, это депутаты областного Собрания Лидия Драгунова, Игорь Дитрих, Всеволод Козловский, Наталья Мельникова, известная общественница Наталья Никифорова, руководитель областного управления образования Александр Седунов и другие.

Источник: Псковская Лента Новостей