Псковская гордума досрочно прекратила депутатские полномочия коммуниста Петра Алексеенко

Псковская городская Дума досрочно прекратила депутатские полномочия Петра Алексеенко, избранного по единому округу от КПРФ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии, несмотря на то, что это решение является формальным и связано с тем, что Петр Алексеенко в январе приступил к депутатской работе в Псковском областном Собрании, депутаты гордумы в соответствии с уставом города принимали решение в форме тайного голосования.

Депутатские полномочия Петра Алексеенко в гордуме прекращены с 29 декабря 2016 года.

Напомним, он получил мандат депутата областного Собрания от партии КПРФ, ставший вакантным после смерти Александра Рогова, и должность зампредседателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.

Источник: Псковская Лента Новостей