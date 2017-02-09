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Михаил Брячак заявил, что не утратил связей с Псковской областью

Михаил Брячак заявил, что не утратил связей с Псковской областью

Экс-депутат Государственной Думы, бывший руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Михаил Брячак не утратил связей с Псковской областью, регулярно бывает в регионе и поддерживает контакты...23



Псковская гордума досрочно прекратила депутатские полномочия коммуниста Петра Алексеенко

10.02.2017 11:31 ПЛН, Псков

Псковская городская Дума досрочно прекратила депутатские полномочия Петра Алексеенко, избранного по единому округу от КПРФ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии, несмотря на то, что это решение является формальным и связано с тем, что Петр Алексеенко в январе приступил к депутатской работе в Псковском областном Собрании, депутаты гордумы в соответствии с уставом города принимали решение в форме тайного голосования.

Депутатские полномочия Петра Алексеенко в гордуме прекращены с 29 декабря 2016 года.

Напомним, он получил мандат депутата областного Собрания от партии КПРФ, ставший вакантным после смерти Александра Рогова, и должность зампредседателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.

Источник: Псковская Лента Новостей



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