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Ошибок не бывает только на кладбище - Роман Романов

Ошибок не бывает только на кладбище - Роман Романов

«Ошибок не бывает только на кладбище», - отметил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» проректор ПсковГУ, экс-заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Роман Романов,...19



Ошибок не бывает только на кладбище - Роман Романов

10.02.2017 13:39 ПЛН, Псков

«Ошибок не бывает только на кладбище», - отметил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» проректор ПсковГУ, экс-заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Роман Романов, комментируя взятый курс оппозиционных газет на критику нынешней власти, которая, в том числе, звучала и в его адрес.

«Некоторые оппозиционные газеты читать совершенно невозможно нормальном человеку... Могу сказать, что это работа такая. Я работал 8 лет в администрации области, и все это время они писали про ошибки и недоразумения. Но у них задача такая, если хотите, социальная роль - говорить об ошибках власти. Но никакой связи с реальностью эти тексты не имеют хотя бы потому, что, если слушать оппозиционные СМИ, меня и еще кого-то надо было выкинуть из региона еще лет 6 - 8 назад», - отметил гость студии.

По его словам, одна и та же песня звучит из уст оппозиционных СМИ каждый год. «Но это особенность псковской политики - редко менять пластинки, в том числе и в отношении меня», - заключил Роман Романов.

В то же время он признал, что администрация области совершала ошибки. «Но ошибок не бывает только на кладбище - там уж точно все комфортно, спокойно и идеально. А в жизни есть ошибки. Чиновники тоже люди, это нормальный процесс», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей



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