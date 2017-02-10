Движение «Солидарность» поддержало кандидатуру Навального на президентских выборах

Движение «Солидарность» на съезде в воскресенье поддержало выдвижение Алексея Навального на предстоящих президентских выборах, сообщает телеканал «Дождь».

Навальный, обратившись к съезду, попросил поддержать его кандидатуру, зал встретил его слова аплодисментами. Отвечая на вопрос, как он планирует баллотироваться с условным сроком, оппозиционер заявил, что считает, что имеет на это право. На вопрос, что он планирует делать в случае, если не будет зарегистрирован как кандидат на выборах, Навальный ответил, что будет добиваться регистрации вместе со своими сторонниками. «Вероятность того, что отменят приговор, стопроцентная», - подчеркнул он.

В первый день съезда «Солидарности» в субботу, 11 февраля, активисты приняли за основу новый манифест движения и избрали новый политсовет.

8 февраля Ленинский районный суд города Кирова на пересмотре дела признал Навального и предпринимателя Петра офицерова виновными в хищении путем растраты 16 миллионов рублей ФГУП «Кировлес». Навального приговорили к пяти годам лишения свободы условно, Офицерова - к четырем годам условно.

По закону права баллотироваться не имеют осужденные по тяжким и особо тяжким статьям. Осужденные по тяжким статьям могут участвовать в выборах через девять лет после погашения судимости, по особо тяжким - через 15 лет. До последнего решения суда у Навального было две судимости: по делу о хищении средств компании «Ив Роше» и за клевету на муниципального депутата Алексея Лисовенко. Эти преступления не относятся к категории тяжких, поэтому не влияли на избирательные права оппозиционера.

Источник: Псковская Лента Новостей