Соратник Жириновского рассказал псковичам о новом статусе лидера ЛДПР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен стать членом комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом перед началом хоккейного матча «Барсы» (Псков) - «КомАр» (Москва) сообщил глава данного комитета, член ЛДПР Михаил Дегтярев.

На фото: Михаил Дегтярев, губернатор Псковской области Андрей Турчак и хоккеисты команды "КомАр". 12 февраля

Выступая перед зрителями, собравшимися в Ледовом дворце Пскова, Михаил Дегтярев напомнил, что благодаря спортивным победам наших соотечественников по всей планете звучит гимн России. По его словам, об этом Жириновский говорит более 25 лет, таким образом отмечая значимость спорта - и теперь намерен войти в состав соответствующего комитета парламента.

Отметим, что в настоящее время лидер ЛДПР не входит ни в один из комитетов Госдумы.

На фото из архива: Владимир Жириновский и Михаил Дегтярев в фитнес-клубе

Как сообщалось ранее, Михаил Дегтярев находится в Псковской области в связи с проведением на базе островского лыжно-биатлонного центра «Юность» 13 февраля выездного заседания комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Источник: Псковская Лента Новостей