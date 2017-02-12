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Губернатор Новгородской области ушел в отставку

13.02.2017 10:05 ПЛН, Псков

Губернатор Новгородской области Сергей Митин подал в отставку. Об это он сам объявил утром 13 февраля на пресс-конференции, пишет «Медуза».

Митин не будет участвовать в выборах нового губернатора области осенью 2017 года.

Ранее отставку Митина прогнозировали источники «Дождя» и «Ведомостей». В пресс-службе губернатора эти сообщения называли слухами.

Сергей Митин возглавляет Новгородскую область с 2007 года. В 2012 году он переизбрался на второй срок, набрав 75 процентов голосов избирателей. До этого он работал в Минсельхозе, Минпроме и Минэкономики.

Источник: Псковская Лента Новостей



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