Сегодня: Понедельник, 13 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Бесплатно почисти плед Кинокайф Форум предпринимателей города Пскова Европа Плюс - радио №1 в России Лучшая интерьерная печать в Пскове 2 февраля
Ошибок не бывает только на кладбище - Роман Романов

Ошибок не бывает только на кладбище - Роман Романов

«Ошибок не бывает только на кладбище», - отметил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» проректор ПсковГУ, экс-заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Роман Романов,...36



Сергей Неверов: В единый день предварительного голосования «Единой России» на региональном уровне будет работать порядка 2000 участков

13.02.2017 11:29 ПЛН, Псков

Сегодня на встрече секретаря Генерального совета партии «Единая Россия»  Сергея Неверова с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой обсуждалась предстоящая в 2017 году избирательная кампания, в частности, проведение предварительного голосования «Единой России» по определению кандидатов Партии в региональные парламенты и городские думы административных центров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

«В партии старт избирательной кампании был дан 7 февраля, когда были утверждены положения по проведению предварительного голосования. «Единая Россия» проведет предварительное голосование 28 мая, и мы рассказали Элле Александровне о том, как идет подготовка, как будет проходить голосование, ведь такой уникальный опыт есть только у нашей Партии. Как вы помните, 22 мая 2016 года на предварительном голосовании по определению кандидатов в депутаты Государственной Думы проголосовало более 10,5 млн. граждан нашей страны. Что же касается кампании этого года, то на следующей неделе наши региональные и местные отделения принимают решения о старте предварительного голосования непосредственно в регионах», - отметил Неверов.

Он добавил, что процедура предварительного голосования напоминает саму избирательную кампанию и сводится не только к выдвижению участников, проведению агитации, но и организации самого голосования. «Для этого нами формируются счетные комиссии. Мы планируем открыть в рамках проведения предварительного голосования 28 мая почти 2000 счетных участков. При проведении предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты Государственной Думы работал 19 081 счетный участок. А это аренда помещений. И мы поделились тем, как идет организационная часть работы, и пригласили представителей ЦИК РФ принять участие в семинаре Партии 20-22 февраля, который будет посвящен этим вопросам», -  добавил Неверов.

«В 2018 году будут формироваться новые составы участковых избирательных комиссий, и партия «Единая Россия» планирует активно принимать в этом участие.  В наш резерв включено 141 197 представителей. А процедура предварительного голосования как раз и позволяет нам провести необходимый кадровый отбор на условиях, максимально приближенных к выборам», - подчеркнул секретарь Генерального совета.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 7 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28