Врио губернатора Новгородской области назначен Андрей Никитин

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Сергея Митина и назначил врио главы региона руководителя Агентства стратегических инициатив Андрея Никитина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Принять отставку губернатора Новгородской области Митина С.Г. по собственному желанию. Назначить Никитина Андрея Сергеевича временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Новгородской области. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в тексте документа.

В понедельник президент встретился с Никитиным в Ново-Огарево. Путин сообщил, что «посоветовался с действующим губернатором» по вопросу назначения и.о. руководителя Новгородской области. Президент дал высокую оценку работе Никитина на посту главы АСИ, отметив, что «за это время агентство очень много сделало для того, чтобы придать новый импульс развитию всей экономики». «Вы очень много сделали по конкретным проектам, по важнейшим направлениям развития, вы очень плотно работали и продолжаете работать с бизнесом», - сказал Путин, обращаясь к Никитину.

Он также обратил внимание на то, что в последнее время АСИ на региональном уровне «активно продвигает работу в области рабочих профессий: организует участие наших молодых людей в международных соревнованиях, помогает организовать регионам соответствующие мероприятия на их уровне, в том числе в Центральной России, в Новгородской области».

Говоря о регионе, в котором президент назначил Никитина врио губернатора, Путин подчеркнул «значение Новгородской области в истории нашей страны, в сегодняшней жизни, в экономике», потенциал этой области.

Ранее Сергей Митин, руководивший Новгородской областью более девяти лет, заявил журналистам о досрочном сложении полномочий. Он отметил, что принял решение не участвовать в кампании по выборам губернатора в 2017 году. По его словам, он уходит с должности по собственному желанию. Кроме того, Митин заявил, что уже попросил главу государства о новом месте работы.

Источник: Псковская Лента Новостей