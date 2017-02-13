Рязанский губернатор Олег Ковалев объявил об отставке

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев объявил о досрочном сложении полномочий. Об этом он сообщил на заседании областного правительства во вторник, 14 февраля, передает ТАСС.

«Я принял для себя решение - не выдвигаться на новый срок. Считаю, что выполнил задачу, которую ставил передо мной президент Путин», - сказал Ковалев. Он добавил, что уже подал заявление об отставке главе государства.

По его словам, область активно развивается и у нее есть большой потенциал. «Поскольку я один из самых возрастных губернаторов в стране, считаю наиболее правильным смену регионального лидера именно сейчас», - пояснил чиновник.

Олег Ковалев возглавил регион в апреле 2008 года после того, как президент предложил его кандидатуру депутатам Рязанской областной думы для утверждения на пост губернатора. 14 октября 2012 года Ковалев был переизбран на второй срок в результате прямых выборов.

13 февраля Путин принял досрочную отставку губернатора Новгородской области Сергея Митина и назначил врио руководителя региона главу Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрея Никитина.

Источник: Псковская Лента Новостей