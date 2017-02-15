Путин уверен, что ушедшие в отставку главы регионов смогут реализовать себя на других участках работы

Президент РФ Владимир Путин считает ротацию в губернаторском корпусе естественным процессом, опыт и знание бывших руководителей регионов должны быть использованы на других участках работы.

«Ротация - это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы», - сказал В.Путин на встрече с ушедшими в отставку главами Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей, сообщает «Интерфакс».

Президент добавил: «Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем».

Кроме того, В.Путин рассчитывает на то, что бывшие руководители регионов «сделают всё для того, чтобы помочь, поддержать преемников в работе, за которую они сейчас берутся». «Надеюсь, что это тоже, как и в вашем случае, будет успешная работа, и люди это почувствуют в самое ближайшее время», - отметил глава государства.

При этом он заметил, что результаты в такой работе видны не сразу.

«Но вся наша работа - вся наша жизнь, многие наши годы - посвящена именно этой цели. Не сомневаюсь, что так будет и в случае с вашими преемниками. Во всяком случае, рассчитываю, что вы их поддержите вашими знаниями, опытом и вашими идеями по поводу того, что и как нужно было бы сделать в самое ближайшее время, чтобы не потерять темп в развитии регионов, которые вы возглавляли», - сказал В.Путин.

Источник: Псковская Лента Новостей