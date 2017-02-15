Заседание бюро Высшего совета «Единой России» состоится в пятницу

Дорожная обстановка
Политика
Путин уверен, что ушедшие в отставку главы регионов смогут реализовать себя на других участках работы11
Глава Фонда развития гражданского общества не видит оснований для прогнозов о новых отставках губернаторов9
Недвижимость
Количество заявлений об оспаривании кадастровой стоимости в Псковской области увеличилось по сравнению с прошлым годом на 800%
Общество
29 работодателей Псковской области отказались присоединиться к региональному соглашению о минимальной зарплате1