Заседание бюро Высшего совета «Единой России» состоится в пятницу

Руководство «Единой России» проведет в пятницу заседание бюро Высшего совета партии, сообщил «Интерфаксу» секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Сергей Неверов.

«Это - первое после съезда (прошедшего в конце января - ред.) заседание бюро», - сказал он.

По словам С.Неверова, глава Высшего Совета партии Борис Грызлов представит план работы; кроме того, будут согласованы координаторы партийных проектов. Недавно они были утверждены на заседании президиума Генсовета.

Между тем источники в руководстве партии сообщили «Интерфаксу», что на заседании бюро предполагается затронуть вопрос о «вписывании "Единой России" в избирательную президентскую компанию». По его данным, будут также обсуждаться темы, связанные с международной деятельностью партии и ее межпартийных контактах.

В бюро «Единой России» входят 19 человек; наряду с Б.Грызловым и С.Неверовым, спикеры обеих палат Федерального Собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме, вице-спикер Владимир Васильев и ряд других видных деятелей.

Источник: Псковская Лента Новостей