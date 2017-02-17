Я был и остался коммунистом, но с партбилетом «Единой России» - Иван Цецерский

«Я был и остался коммунистом, но с партбилетом «Единой России», - сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» глава города Пскова Иван Цецерский, отвечая на вопрос радиослушателя о том, как он из члена коммунистической партии стал «единороссом» и что его сподвигло сменить партийную принадлежность.

Глава города напомнил, что в 1998 году избирался в депутаты Псковской городской Думы в составе избирательного объединения «Народовластие», а в 2006 году перешел в партию «Единая Россия». «У меня была встреча с моими друзьями-коммунистами, я им донес свою позицию и они меня поняли и поддержали», - пояснил Иван Цецерский, добавив, что «сегодня ресурс «Единой России» соизмерим с ресурсом КПСС советского периода, поэтому быть на ключевых должностях и при этом не использовать этот ресурс было бы непростительно».

В то же время глава города, принимая во внимание наличие схожих целей, которые отстаивают и коммунисты, и «единороссы», подчеркнул, что «был и остался коммунистом с билетом «Единой России». По мнению Ивана Цецерского,«Единая Россия» - это патриотическая партия, какой была и коммунистическая партия.

Напомним, что в 1998 году Иван Цецерский, будучи начальником Дома офицеров, баллотировался в Псковскую городскую Думу второго созыва по просьбе ветеранов военного городка, которые предложили ему идти на выборы от избирательного объединения «Народовластие». «И несмотря на то, что сегодня я в «Единой России», мои взгляды во многом остались прежними», - заверил глава города.

Источник: Псковская Лента Новостей