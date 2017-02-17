Иван Цецерский: Я не держусь за должность, как клещ, и не пытаюсь доказать, что я самый лучший

«Я не держусь за должность, как клещ, и не пытаюсь доказать, что я самый лучший», - отметил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» глава города Пскова Иван Цецерский, вспоминая, пожалуй, самый непростой период в своей политической карьере: конец 2011 - начало 2012 года. Напомним, этот период запомнился не совсем удачными для «Единой России» выборами в Госдуму и Псковское областное Собрание, когда именно по городу Пскову партия показала недостаточно высокие результаты и даже проиграла некоторые округа. В тот период глава города Пскова Иван Цецерский даже был вынужден написать заявление об уходе с должности.

Вспоминая то время, он назвал его «и сложным, и положительным». «Я всегда считал и считаю себя человеком системы - человеком системы власти, связанной с губернатором, и, безусловно, если высшее должностное лицо региона обозначает, что я должен уйти в отставку, я не буду брать меч в руки и сражаться, как бывает во многих других регионах. От этого страдают люди. Не хочу этого допускать ни в коем случае. Поэтому этот период был для меня сложным, тем более что я сам не получал активных предложений возглавлять избирательную кампанию, быть в штабе, а в итоге почему-то был обозначен как виноватый в этой ситуации. Ну, ничего страшного - мы это пережили», - отметил Иван Цецерский.

Положительным моментом в той непростой ситуации глава города считает тот факт, что его поддержали даже оппоненты. «Даже мои противники были категорически против этой отставки. Это меня очень поддержало: я не мог себе представить, что люди, которые тебя рьяно критиковали, считали неумелым политиком, вдруг сочтут такое решение несправедливым и меня поддержат», - признался гость студии.

При этом он отдал должное мудрости, которую тогда проявил губернатор Андрей Турчак. «Он осознал, что лучше сохранить стабильную социально-политическую ситуацию, не доводить ее до более серьезных ухудшений и наладить ее общими усилиями и действиями - почему, собственно, и появилась «Команда Цецерского: За любимый Псков!», - пояснил глава города. «Я доказал, что мы можем работать, и когда в марте 2012 года прошли выборы, я пришел к губернатору, он меня поздравил. Я ему сказал: «Андрей Анатольевич, я свою задачу выполнил, разрешите, я больше не буду главой Пскова? Я не хочу работать через призму недоверия. Это мне не интересно, я доказал себе и вам, что могу привести людей к победе». Он тоже это оценил. Он понял, что я не хватаюсь за должность, не держусь за нее руками, как клещ, и не пытаюсь доказать, что я самый лучший. И он сказал мне: «нет, вот иди теперь и реализовывай наказы избирателей, чем мы и занимались все пять лет», - заключил Иван Цецерский.

Источник: Псковская Лента Новостей