Иван Цецерский не исключил своего перехода на новую должность в текущем году

Глава города Пскова Иван Цецерский не исключил своего перехода на новую должность в текущем году. В ходе прямого эфира радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» радиослушатель поинтересовалась у главы муниципалитета, не планирует ли он сменить «амплуа» и стать губернатором Псковской области.

«Иногда я и сам задаю себе вопрос - «не пора ли?» Убежден, что все надо всегда делать вовремя: вовремя перейти на другое место или вовремя освободить занимаемую должность. Не потому, что я чего-то не знаю в городском хозяйстве. Я знаю, в каких дворах и где именно находятся люки, знаю повороты в подвалах многих домов... Это для меня уже не новое. Надо понимать, что я еще могу дать городу, чтобы не протухнуть, как та вода в бутылке», - отметил глава Пскова.

«То, что есть разные предложения по поводу других должностей, скрывать не буду - они есть. Могут ли они быть решены в этом году? Да, могут. Но загадывать нет смысла - это неблагодарное дело. Мы все планируем свою жизнь, но Господь каждому определяет свой путь, - заметил он. - Наша задача (и моя личная) - выполнить наказы избирателей, которые я и моя команда получили от них на выборах 2012 года, и заложить основы для реализации планов до 2021 года».

По словам Ивана Цецерского, сегодня город Псков активно включился в проектную деятельность. Впереди завершение ремонта всех дворов, реконструкция дорог, обустройство продолжения улицы Кузбасской дивизии, организация дороги до новой школы в Борисовичах. «Слишком много проблем надо решить. Поэтому голова сейчас забита именно этим», - резюмировал глава города.

Источник: Псковская Лента Новостей