Волка из мультфильма «Жил был пес» напоминают Ивану Цецерскому некоторые оппоненты Андрея Турчака

Волка из советского мультфильма «Жил был пес» напоминают главе города Ивану Цецерскому некоторые оппоненты губернатора Псковской области Андрея Турчака. Своем мнением на этот счет он поделился в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

«В таких случаях я вспоминаю мультфильм, когда волк попал на свадьбу, нажрался, напился, а потом сдуру решил запеть, - отметил он. - Тут важно всегда чувствовать грань — как говорим мы, охотники, не переходить за флажки. Сегодня форм отстаивания интересов избирателей достаточно, чтобы не переходить на межличностные отношения. Достаточно возможностей доносить свою точку зрения».

Сам же Иван Цецерский общается с Андреем Турчаком каждый день. «Я обсуждаю с ним значимые вопросы, в том числе личного порядка. Не считаю, что от него надо что-то утаивать. Я дорожу доверительными отношениями, которые у меня с ним сложились, и стараюсь не давать ему повод усомниться в моих действиях, - отметил он. - У нас нет никаких проблем с коммуникацией. Вчера, например, мы активно обсуждали предстоящие планы по Международным Ганзейским дням на этот год, и я высказал ему слова благодарности за вклад в развитие города за 8 лет его губернаторства», - пояснил глава Пскова. При этом он напомнил, что за эти годы, благодаря непосредственному участию губернатора, в Пскове появился Ледовый дворец, СК «Олимп», решена проблема недостроенного «Интуриста», который скоро превратится в студенческий кампус, проведена реконструкция набережных рек Великая и Пскова, введен в строй онкодиспансер, строится новая школа. «Важно, что сегодня получает завершение давняя проблема Пскова: губернатор оказал содействие в том, чтобы президент поддержал завершение реализации проекта «Чистая вода» в Пскове в этом году с выделением 340 млн рублей из федерального бюджета», - продолжил Иван Цецерский. Кроме того, в период губернаторства Андрея Турчака тысячи псковичей улучшили свои жилищные условия, закрыта очередь в детские сады для детей от 3 лет.

«Нельзя говорить, что он здесь кого-то «зарубил», затормозил» и чего-то не сделал. Вопрос в его команде - в начальниках управлений, комитетов — как они выполнят полномочия на местах», - полагает Иван Цецерский.

«Конечно, Андрей Турчак много сделал и замечен на федеральном уровне. Он сегодня, безусловно, перспективный политик, и нет сомнений, что в его 40 лет он получит очередное назначение», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей