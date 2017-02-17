Ротация губернаторского корпуса завершена

Плановая ротация губернаторского корпуса завершилась. 15 глав регионов, 10 из которых уже находятся в статусе врио, пойдут на выборы в сентябре этого года. Об этом «Известиям» рассказал собеседник в администрации президента. При этом опыт экс-губернаторов будет востребован в других сферах — часть из них могут войти в состав Совета Федерации по президентской квоте. А экс-глава Рязанской области Олег Ковалев уже дал согласие стать советником на общественных началах врио этого региона Николая Любимова. Передать управленческий опыт и ввести в курс дела новых «управленцев» на встрече с их предшественниками попросил президент РФ Владимир Путин.

На встрече в Кремле с экс-губернаторами, которые приняли решение не баллотироваться на новый срок, глава государства поблагодарил их за работу, напомнив, что это был «большой отрезок их жизни».

— За годы вашей работы регионы изменились, и изменились в лучшую сторону. Хотя, безусловно, проблем всегда и везде хватает — и по регионам, и в стране в целом, — заявил президент. — Знаю, что вы приложили максимум усилий к тому, чтобы в непростой экономической ситуации, особенно последних двух лет, достойно пройти через эти сложности и создать условия для ваших преемников в работе по развитию регионов.

Владимир Путин подчеркнул, что ротация — естественный процесс, а опыт экс-губернаторов будет востребован «и на других участках работы».

— Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем, — отметил президент. — Рассчитываю, что вы сделаете всё для того, чтобы помочь, поддержать ваших преемников в работе, за которую они сейчас берутся. Надеюсь, что это тоже, как и в вашем случае, будет успешная работа и люди это почувствуют в самое ближайшее время. Во всяком случае, рассчитываю, что вы их поддержите вашими знаниями, опытом и вашими идеями по поводу того, что и как нужно было бы сделать в самое ближайшее время, чтобы не потерять темп в развитии регионов, которые вы возглавляли.

Кто пойдет на выборы

Напомним, что с начала февраля досрочно сложили полномочия пять губернаторов: Новгородской области — Сергей Митин, Бурятии — Вячеслав Наговицын, Пермского края — Виктор Басаргин, Рязанской области — Олег Ковалев и Карелии — Александр Худилайнен. Врио глав этих субъектов были назначены соответственно Андрей Никитин, Алексей Цыденов, Максим Решетников, Николай Любимов и Артур Парфенчиков. Своего преемника, назначенного Владимиром Путиным врио Адыгеи, представил и экс-руководитель республики Аслан Тхакушинов. Мурат Кумпилов будет избираться заксобранием Адыгеи.

В прошлом году Владимир Путин назначил врио четверых глав субъектов: Игоря Васильева (Кировская область), Антона Алиханова (Калининград), Дмитрия Овсянникова (Севастополь) и Дмитрия Миронова (Ярославская область). Им тоже предстоит избираться в сентябре этого года.

Собеседник «Известий» в администрации президента пояснил, что плановая ротация завершилась, в предстоящих в сентябре губернаторских выборах будут участвовать 15 врио глав субъектов. Как ожидается, менее чем за месяц до истечения срока полномочий о своем намерении баллотироваться заявят глава Томской области Сергей Жвачкин (срок полномочий — до 17 марта), Саратовской области Валерий Радаев (5 апреля), глава Мордовии Владимир Волков (14 мая) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (29 мая). Губернатор Белогородской области Евгений Савченко (полномочия истекают 20 октября) уже заявил о том, что намерен избираться на новый срок.

Ставка сделана на молодых управленцев, имеющий региональный и федеральный опыт и связи с регионом, пояснил собеседник в АП. Запрос на обновление кадров прежде всего связан с экономическими показателями и социальным самочувствием граждан в регионе.

При этом в администрации продолжат работать над внутренним рейтингом, который помогает понять, насколько губернатор контролирует ситуацию в регионе и принимает верные управленческие решения. Напомним, что управление внутренней политики администрации президента (АП) ориентируется на данные фонда «Общественное мнение» (ФОМ) и Всероссийского фонда изучения общественного мнения (ВЦИОМ), а также на информацию от спецсвязи Федеральной службы охраны. В каждом блоке — экономическом, финансовом и социальном — по девять показателей. В их числе: покупательская способность населения, промышленный, сельскохозяйственный и инвестиционный прирост, бюджетная обеспеченность.

Результаты, говорит собеседник «Известий», рассматриваются в виде своего рода светофора. Зеленая шкала — губернатор справляется, желтая — необходимо обратить внимание, красная — предмет для пристального изучения ситуации. В случае если по всем трем показателям горит «красный свет», об этом докладывается главе государства, который уже принимает решение о дальнейшей судьбе главы региона. При этом в АП подчеркнули, что готовы даже в сложных ситуациях не предпринимать резких шагов, сначала пытаясь помочь главе региона решить проблему.

Есть регионы, где велик запрос на «внешнего человека», говорит собеседник «Известий», с тесными связями с федеральным центром. Есть, наоборот, субъекты, которые не принимают «варягов» (например, такая ситуация сложилась в Пермском крае, где экс-губернатор Виктор Басаргин, сам родом из Екатеринбурга, сформировал команду полностью из своих земляков).

Кадровый резерв

Собеседник издания рассказал, как именно отбирались кандидатуры новых врио. Все они — из числа президентского кадрового резерва, люди, у которых уже есть своя «история успеха».

— Был составлен своего рода пример идеального губернатора, — рассказал собеседник в АП. — Мы рассмотрели примеры успешного управления территориями Тюменской области, Татарстана, Калужской области, Белгородской... Смотрели, какими компетенциями должен обладать будущий глава региона. Для этого мы попросили их предшественников ответить на несколько вопросов. Кроме того, мы провели так называемую оценку 360 градусов — опрашиваются начальник, подчиненные, коллеги по работе, проводится самооценка кандидата.

Также кандидаты прошли компьютерное тестирование, которые выявляли сразу несколько компетенций: умение работать с людьми и в команде, конфликтность, амбициозность и желание работать на результат. По слова собеседника «Известий», не все из кандидатов показали ровный результат по всем пунктам, однако он был достаточный для их работы в качестве главы региона.

По итогам президенту было представлено по три кандидата на каждый субъект.

— Решение всегда остается за главой государства, — пояснил собеседник.

Сейчас, по словам собеседника, есть минимум семь человек, готовых к управленческой работе, они также продемонстрировали высокие показатели при отборе кандидатов из кадрового резерва.

Руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский полагает, что опыт, который могут передать уходящие губернаторы своим сменщикам, обеспечит ритмичность переходного периода.

— Это такой дополнительный посыл уходящим руководителям накануне выборов, он важен с точки зрения обеспечения плавности переходного периода, который всегда является кадровой и организационной перестройкой системы, — отметил Дмитрий Бадовский. — Кроме того, довольно часто смена власти в регионе приводит к разрыву в развитии, а этого не должно происходить. Базовая идея — обеспечить преемственность содержательных целей и важных проектов развития территорий, чтобы они не останавливались или, тем более, обнулялись.

Что касается ставки на кадровый резерв президента, то, по словам эксперта, он не останется единственным источником кадров для новых назначений. Однако его роль как социального лифта возрастет, он станет более востребован в этом качестве.

— Этот сигнал важен не только для тех, кто находится в кадровом резерве, но и для тех, кто может претендовать на попадание в него, — пояснил Дмитрий Бадовский. — В кадровый резерв входят люди «на вырост», которые занимают руководящие позиции второго эшелона. Переход на позиции первых лиц, пусть и в региональном измерении, — самый важный этап в карьере любого чиновника, это формирование принципиально нового уровня компетенций. Именно поэтому целесообразна формируемая система дополнительного тестирования, включающая в том числе стресс-тесты.

Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин отмечает, что помощь бывших губернаторов может быть полезна на этапе транзита власти в регионе.

— Передача дел, вхождение в курс — важный этап начала работы, он не очень долго длится, но от него многое зависит, — рассказал «Известиям» эксперт. — Некоторые из бывших губернаторов руководили регионами два срока, а то и больше. Безусловно, они могут оказать новым главам субъектов серьезную помощь в то время, когда последние знакомятся с ситуацией.

Константин Костин отметил, что кадровый резерв как профессиональная команда страны и президента должен стать не просто списком, а системой профессионального отбора и профессиональной подготовки управленцев для госслужбы.

— Мало попасть в кадровый резерв, надо и потом соответствовать предъявляемым требованиям и подходам, чтобы ты периодически подтверждал свое право там находиться, — сказал Константин Костин. — Это можно сделать путем тестирования, получения дополнительного образования, в ходе которого он будет приобретать представление о современных управленческих практиках. Крайне важно, чтобы люди были востребованы при выборе кандидатур для назначения на руководящие должности, тогда кадровый резерв будет серьезным социальным лифтом.

Константин Костин полагает, что «кадровый резерв» не может стать единственным источником кадров при осуществлении назначений. Однако он может выступить в качестве института, который переформатирует эту работу, сформулировав общие стандарты и подходы, необходимые для успешной работы в госуправлении.

— Всегда, когда глава региона уходит, возникает недовольство у каких-то элитных групп, — пояснил «Известиям» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

— Ушедший губернатор должен быть не слишком публичным и не слишком влиять на текущие расклады в регионе. В ряде регионов ранее случались проблемы при передаче дел, в результате чего новый глава региона сталкивался с «сюрпризами». Теперь есть запрос на передачу дел, — отметил эксперт.

Сюзанна Фаризова, Наталья Рожкова, газета «Известия»

Источник: Псковская Лента Новостей