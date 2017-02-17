Олег Смирнов станет новым депутатом Псковской городской Думы

Олег Смирнов станет новым депутатом Псковской городской Думы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в территориальной избирательной комиссии Пскова, в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Псковской городской Думы 5 созыва Петра Алексеенко, избранного по единому избирательному округу по списку кандидатов в депутаты от Псковского областного отделения КПРФ, в соответствии с пунктом 1 статьи 113 Закона Псковской области «Избирательный кодекс Псковской области», вакантный депутатский мандат передается кандидату из того же списка.

По предложению бюро Комитета Псковского городского отделения КПРФ Территориальная избирательная комиссия города Пскова 17 февраля приняла постановление о регистрации депутатом Псковской городской Думы пятого созыва Смирнова Олега Александровича и выдачи ему удостоверения об избрании депутатом Псковской городской Думы пятого созыва.

Смирнов Олег Александрович родился 23 июня 1980 года в Пскове. Образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий – Государственное учреждение «Информационный центр оценки качества образования Псковской области», программист, член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Источник: Псковская Лента Новостей