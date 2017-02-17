Кремль разработал критерии эффективности для губернаторов

В Кремле определились с критериями, по которым будет оцениваться работа губернаторов. Они включают в себя электоральные показатели (рейтинг президента и губернатора в регионе, запрос на обновление руководства субъекта) и экономические (текущее состояние экономики и тренд на ее развитие).

По сообщению «Коммерсанта», электоральная картинка по-прежнему складывается исходя из данных георейтинга ФОМ, опросов ВЦИОМ и закрытого опроса, проводимого ФСО. Состояние регионального хозяйства оценивают по девяти показателям в экономике (например, покупательная способность населения, прирост инвестиций), финансовой и социальной сферах.

Разработкой критериев внутриполитический блок Кремля занимался вместе с правительством и экспертным управлением администрации президента (АП). При принятии кадровых решений в отношении губернаторов Кремль будет ориентироваться на эти показатели, а не на рейтинги, подготовкой которых занимаются различные политологи.

Источник: Псковская Лента Новостей