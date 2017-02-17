Пенсии за выслугу лет госслужащим Псковской области вырастут на 20% в связи с повышением пенсионного возраста - законопроект

Законопроект «О пенсиях за выслугу лет государственным гражданским служащим Псковской области» внесла на рассмотрение в Псковское областное Собрание администрация Псковской области. Документ опубликован 20 февраля на сайте регионального парламента.

Законопроект разработан в связи с принятием Федерального закона от 23 мая 2016 г. № 143-ФЗ, которым предусматривается поэтапное увеличение пенсионного возраста для государственных гражданских служащих до 65 лет, увеличение минимального стажа, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет до 20 лет, а также устанавливается предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе – 65 лет.

Приложением к законопроекту установлены минимальные размеры пенсий за выслугу лет государственным гражданским служащим Псковской области, где в сравнении с действующим в настоящее время Законом области, дополнительно включена графа «30 лет и более» в связи с увеличением пенсионного возраста государственных гражданских служащих до 65 лет и повышением минимального стажа государственной службы, дающего право на получение пенсии за выслугу лет, до 20 лет.

Так, для первого заместителя главы администрации Псковской области минимальный размер пенсии за выслугу лет составит 7800 рублей при стаже государственной службы 15-20 лет, 8400 рублей при стаже 20-25 лет, 9000 при стаже 25-30 лет и 9600 при стаже более 30 лет.

Принятие законопроекта повлечет дополнительные затраты средств областного бюджета в расчете на год на 1,611 млн рублей.

Устанавливаемые законопроектом минимальные размеры пенсий за выслугу лет по сравнению с действующими возрастают на 20 процентов, в среднем исчислении на 308 рублей (средняя выплата за первое полугодие 2016 г. 1539 руб. х 20%). Средняя численность получателей доплаты за первое полугодие 2016 года составляет 436 человек.

Действующие сейчас минимальные размеры пенсий за выслугу лет были утверждены в декабре 2009 года. Изменения минимальных размеров пенсий в связи с инфляцией более не вносились.

Познакомиться с предлагаемыми размерами доплат можно на сайте Собрания.

Источник: Псковская Лента Новостей