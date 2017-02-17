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Политика
Пенсии за выслугу лет госслужащим Псковской области вырастут на 20% в связи с повышением пенсионного возраста - законопроект
Недвижимость
В Псковской области продается двухэтажный коттедж для большой семьи или для открытия гостевого дома8
Общество
Владимир Гутенев и Александр Козловский провели в Госдуме круглый стол для молодых парламентариев всей страны
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Псковичка перевела мошенникам, которые попросили помощи со взломанного аккаунта ее подруги, более 78 тысяч рублей 2