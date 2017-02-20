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Облизбирком: Инициатива главы Пскова о внесении изменений в «Избирательный кодекс Псковской области» не противоречит законодательству

21.02.2017 16:23 ПЛН, Псков

Избирательная комиссия Псковской области рассмотрела инициативу главы города Пскова о внесении изменений в закон Псковской области «Избирательный кодекс Псковской области».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме, письмо на заключение проекта закона Псковской области «О внесении изменений в закон Псковской области "Избирательный кодекс Псковской области» направил в областной избирком председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Члены избиркома большинством голосов вынесли заключение, что представленный законопроект федеральному и областному законодательству не противоречит.

Напомним, что законопроектом предлагается на выборах депутатов представительных органов городских округов при применении смешанной системы разбивать единый список кандидатов на общемуниципальную часть списка и территориальные группы, соответствующие одномандатным избирательным округам, сформированных для данных выборов.

Возможность предусмотреть законом субъекта требование о разделении выдвигаемого на муниципальных выборах единого списка кандидатов на общественную часть и региональные группы установлена п.14 ст.35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Источник: Псковская Лента Новостей



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