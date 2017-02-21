Лев Шлосберг назвал Псковскую городскую Думу 5-го созыва самой тихой за всю историю ее существования

Депутат Псковского областного Собрания, руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг назвал Псковскую городскую Думу пятого созыва самой тихой за всю историю ее существования.

«Я опечален тем, на каком уровне гордума Пскова пользуется контрольными полномочиями. Она ими почти не пользуется», - отметил он в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Кроме того, по его мнению, Контрольно-счетная палата Пскова могла бы быть более жесткой в части проведения проверок муниципальных предприятий. «Самый главный контроль, на мой взгляд, - общественный. Это граждане, не купленные ничем», - заметил Лев Шлосберг.

Наряду с этим он подчеркнул, что фактически «контрольный пакет» в Псковской городской Думе принадлежит администрации города. «И это печально. Произошло смешение (исполнительной и представительной власти - ред.). Мы получили самую тихую гордуму за все время ее существования, и в этом смысле возвращение выборов мэра Пскова ее не вылечат», - убежден Лев Шлосберг.

Он согласился с тем, что существующая ныне двухглавая модель местного самоуправления «глава города - сити-менеджер» более комфортна для властей Пскова. Многие конфликты, в том числе по вопросам распределения имущества и денег, решаются «в подполье», но это не идет на пользу городу.

Продолжая тему внешней благостности в Псковской гордуме, Лев Шлосберг заметил, что самым ярким оратором там является глава города Пскова Иван Цецерский. Комментируя позицию, которую занимает в гордуме депутат-яблочник Артур Гайдук, гость студии подчеркнул, что он голосует честно. «Конечно, он не Златоуст, не такой заметный оратор... но он держит лицо и не в одну коррупционную схему не вступил и свой депутатский срок отработал честно», - заключил Лев Шлосберг.

Источник: Псковская Лента Новостей