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«Особое мнение» Льва Шлосберга. ВИДЕО

22.02.2017 15:16 ПЛН, Псков

В прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Особое мнение». Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

Ведущие эфира - главный редактор радиостанции Максим Костиков и главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко - побеседовали с ним о его законодательных инициативах, о планах псковских «яблочников» на выборах 2017 года, а также обсудили актуальные темы общественно-политической повестки. Также депутат ответил на вопросы радиослушателей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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