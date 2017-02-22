На выборах 2017 года псковские «яблочники» постараются везде участвовать и везде пройти - Лев Шлосберг

На выборах 2017 года, которые пройдут в Псковской области, кандидаты от партии «Яблоко» постараются «везде участвовать и везде пройти», сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» депутат Псковского областного Собрания, руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

«Мы намерены участвовать во всех выборах депутатов - в Пскове, Великих Луках и 21 районе... По депутатским выборам у нас стоит задача - везде участвовать и везде пройти, - отметил он. - Будем очень щепетильно подходить к выборам глав районов. У нас прошлые выборы не получились только в одном районе - Куньинском. Все остальные - почти 10 кампаний с участием наших кандидатов - показали высокие двухзначные результаты. В том числе один выиграл (глава Дедовичского района Игорь Гуменюк - ред.), один де факто выиграл, но де юро проиграл (Андрей Вихман, выборы главы Невельского района - ред.). Все помнят скандал с выборами главы Невельского района, который потом долго жил в следственном комитете по расследованию итогов этой кампании».

Говоря о планах «яблочников» по выборам глав в семи районах, гость студии отметил, что партия будет исходить из шансов того или иного человека побороться за этот пост. «У нас нет задачи закрыть все семь кампаний по главам, но там, где наши лидеры, в том числе идущие в районные Собрания депутатов, будут готовы предъявить программу развития района, мы будем выдвигать их и на выборы глав районов», - сказал Лев Шлосберг, пояснив, что псковские «яблочники» уже несколько раз апробировали «связанные» избирательные кампании, когда кандидат идет и на главу района, и первым номером в списке на выборы в районное Собрание.

Открытым на данный момент остается вопрос, пойдет ли на второй срок нынешний глава Дедовичского района, избранный от партии «Яблоко» Игорь Гуменюк. «Ответ на этот вопрос должен дать сам Гуменюк. Он еще не объявил, что вообще будет участвовать в выборах. Партия «Яблоко» готова выдвинуть его, как и в прошлый раз. Но для этого он должен изъявить позицию о готовности участвовать», - пояснил Лев Шлосберг. Вопрос, по его словам, «еще и в том, кто вообще готов пойти на выборы главы Дедовичского района - не только от «Яблока», но и от партии власти». «Конкурент, который шел на выборы от партии власти в тот раз, сейчас заместитель Гуменюка. Они вместе управляют районом в условиях кадрового дефицита», - сказал председатель регионального отделения партии.

«Если Игорь Гуменюк подтвердит готовность идти на второй срок, ему будем сделано предложение. Вопрос в том, насколько он готов окончательно расстаться с профессией врача, с высшей категорией и способностью оказывать медпомощь людям. Потому что, если он отработает еще несколько лет, срок действия его сертификата истечет, и человек с высшей категорией может оказаться совсем без работы», - пояснил Лев Шлосберг.

При этом он не исключил, что Игорь Гуменюк захочет после окончания срока полномочий главы района возглавить Дедовичскую районную больницу. «Работая заместителем главврача, он остался в памяти жителей как лучший врач района, и я не исключаю, то такое решение им рассматривается», - отметил гость студии, напомнив, что «в свое время он достойно отказался пойти в отставку и стать главврачом Порховской межрайонной больницы, не стал создавать конфликт внутри организации здравоохранения, и врачи с большим уважением отнеслись к его решению».

Источник: Псковская Лента Новостей