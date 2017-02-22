Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия вышла из изоляции

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|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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День красного подаркаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Добрый день, в эфире очередной, праздничный выпуск «Диванной политики». По сложившейся традиции мы поздравляем не только доблестных защитников Отечества, но также всех, кто их опекает, жалеет и...
Такое заявление российский политик сделал по итогам сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене.
«За неполных два дня мы услышали много мнений о России и возможном дальнейшем развитии отношений. Но с уверенностью можно сказать одно - наша страна вышла из изоляции, с нами хотят вести диалог и заниматься решением общих проблем - от борьбы с мировым терроризмом до налаживания двусторонних отношений», - цитирует Толстого в пятницу его пресс-служба.
По его словам, «как бы кому не хотелось, а Россия - великая держава, наравне с США, и с ней нужно считаться».
Вице-спикер напомнил, что накануне российские парламентарии встретились на «полях» ПА ОБСЕ с американскими, и эта встреча также продемонстрировала готовность обеих сторон к контактам . «Пока кто-то будет продолжать вещать о «российской агрессии», мы будем налаживать диалог по важным вопросам с другими странами», - заявил глава делегации РФ.
По итогам заседания Общего комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ в Вене Толстой высказал мнение, что сегодня отношение к России в мире значительно изменилось.
В ходе своего выступления на комитете члены украинской делегации в очередной раз говорили об «агрессии России», говорится в сообщении. «В ответном слове представитель российской делегации, депутат Госдумы Николай Рыжак отметил, что «если мы будем продолжать вносить формулировки про «агрессию России» в дипломатический разговор, это не приведет к решению вопроса».
Источник: Псковская Лента Новостей