Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия вышла из изоляции

Такое заявление российский политик сделал по итогам сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене.

«За неполных два дня мы услышали много мнений о России и возможном дальнейшем развитии отношений. Но с уверенностью можно сказать одно - наша страна вышла из изоляции, с нами хотят вести диалог и заниматься решением общих проблем - от борьбы с мировым терроризмом до налаживания двусторонних отношений», - цитирует Толстого в пятницу его пресс-служба.

По его словам, «как бы кому не хотелось, а Россия - великая держава, наравне с США, и с ней нужно считаться».

Вице-спикер напомнил, что накануне российские парламентарии встретились на «полях» ПА ОБСЕ с американскими, и эта встреча также продемонстрировала готовность обеих сторон к контактам . «Пока кто-то будет продолжать вещать о «российской агрессии», мы будем налаживать диалог по важным вопросам с другими странами», - заявил глава делегации РФ.

По итогам заседания Общего комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ в Вене Толстой высказал мнение, что сегодня отношение к России в мире значительно изменилось.

В ходе своего выступления на комитете члены украинской делегации в очередной раз говорили об «агрессии России», говорится в сообщении. «В ответном слове представитель российской делегации, депутат Госдумы Николай Рыжак отметил, что «если мы будем продолжать вносить формулировки про «агрессию России» в дипломатический разговор, это не приведет к решению вопроса».

Источник: Псковская Лента Новостей