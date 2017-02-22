Журнал «Нью-Йоркер» выйдет с обложкой на русском языке

Здоровье
Политика
Недвижимость
Нестандартные планировки, дизайнерские решения и скидки до 250 тысяч рублей - выгодные предложения недели от «Авентин-Псков» 5
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
|
День красного подаркаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Добрый день, в эфире очередной, праздничный выпуск «Диванной политики». По сложившейся традиции мы поздравляем не только доблестных защитников Отечества, но также всех, кто их опекает, жалеет и...
Американский журнал Нью-Йоркер (The New Yorker) подготовил «русский» номер, который будет выпущен на следующей неделе. На его обложке название издания будет написано кириллицей, а изображен на ней будет российский президент.
Художник Барри Блитт изобразил Владимира Путина в образе Юстаса Тилли – вымышленного персонажа с первой обложки Нью-Йоркер, который считается символом издания. В анонсе нового номера он именуется Юстасом Владимировичем Тилли. Через монокль он разглядывает президента США Дональна Трампа, который изображен на обложке в виде бабочки.
Главным материалом «русского» номера станет статья под заголовком «Трамп, Путин и новая холодная война», посвященная предполагаемому вмешательству России в американские выборы.
Источник: Псковская Лента Новостей