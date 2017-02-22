Журнал «Нью-Йоркер» выйдет с обложкой на русском языке

Американский журнал Нью-Йоркер (The New Yorker) подготовил «русский» номер, который будет выпущен на следующей неделе. На его обложке название издания будет написано кириллицей, а изображен на ней будет российский президент.

Художник Барри Блитт изобразил Владимира Путина в образе Юстаса Тилли – вымышленного персонажа с первой обложки Нью-Йоркер, который считается символом издания. В анонсе нового номера он именуется Юстасом Владимировичем Тилли. Через монокль он разглядывает президента США Дональна Трампа, который изображен на обложке в виде бабочки.

Главным материалом «русского» номера станет статья под заголовком «Трамп, Путин и новая холодная война», посвященная предполагаемому вмешательству России в американские выборы.

Источник: Псковская Лента Новостей