F-35 ВВС США будут переброшены в Европу весной или летом текущего года

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|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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День красного подаркаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Добрый день, в эфире очередной, праздничный выпуск «Диванной политики». По сложившейся традиции мы поздравляем не только доблестных защитников Отечества, но также всех, кто их опекает, жалеет и...
Американские Военно-воздушные силы (ВВС) впервые дислоцируют свои истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35A в Европе весной или летом текущего года. Об этом сообщил на встрече с небольшой группой журналистов, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, глава Боевого командования ВВС США генерал Герберт Карлайл.
Кроме того, он рассказал, что эти боевые машины американские ВВС собираются в перспективе направить в Азиатско-Тихоокеанский регион и на Ближний Восток.
«Я бы ожидал их развертывания весной-летом. Европа, разумеется, является тем местом, куда мы хотели бы направить эти самолеты. Поэтому я вижу, что это произойдет», - подчеркнул военачальник, комментируя намерения переброски истребителей-бомбардировщиков F-35A за рубеж.
Источник: Псковская Лента Новостей