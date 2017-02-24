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F-35 ВВС США будут переброшены в Европу весной или летом текущего года

24.02.2017 19:32 ПЛН, Псков

Американские Военно-воздушные силы (ВВС) впервые дислоцируют свои истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35A в Европе весной или летом текущего года. Об этом сообщил на встрече с небольшой группой журналистов, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, глава Боевого командования ВВС США генерал Герберт Карлайл.

Кроме того, он рассказал, что эти боевые машины американские ВВС собираются в перспективе направить в Азиатско-Тихоокеанский регион и на Ближний Восток.

«Я бы ожидал их развертывания весной-летом. Европа, разумеется, является тем местом, куда мы хотели бы направить эти самолеты. Поэтому я вижу, что это произойдет», - подчеркнул военачальник, комментируя намерения переброски истребителей-бомбардировщиков F-35A за рубеж.

Источник: Псковская Лента Новостей



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