F-35 ВВС США будут переброшены в Европу весной или летом текущего года

Американские Военно-воздушные силы (ВВС) впервые дислоцируют свои истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35A в Европе весной или летом текущего года. Об этом сообщил на встрече с небольшой группой журналистов, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, глава Боевого командования ВВС США генерал Герберт Карлайл.

Кроме того, он рассказал, что эти боевые машины американские ВВС собираются в перспективе направить в Азиатско-Тихоокеанский регион и на Ближний Восток.

«Я бы ожидал их развертывания весной-летом. Европа, разумеется, является тем местом, куда мы хотели бы направить эти самолеты. Поэтому я вижу, что это произойдет», - подчеркнул военачальник, комментируя намерения переброски истребителей-бомбардировщиков F-35A за рубеж.

Источник: Псковская Лента Новостей