В Раду Украины принесли плюшевого «Ждуна»

Украинский депутат Борислав Береза принес на очередное заседание Верховной рады плюшевого Ждуна, сообщает РИА со ссылкой на телеканал «112 Украина».

На своей странице в Facebook парламентарий оставил следующий комментарий: «Ждун, как и большинство украинцев, ждет посещения и работы нардепов. И очень ждет качественных изменений от Кабмина. Терпения у него немало. Времени тоже. Чего нельзя сказать про Украину». Береза также отметил, что доволен тем, что некоторые депутаты обиделись на «появление» Ждуна в зале заседаний.

В своем комментарии парламентарий подчеркнул, что уже полгода не может добиться от властей ответов на ряд важных вопросов. «Я тоже, как Ждун, жду, когда я смогу задать публично правительству некоторые вопросы», — пояснил «112 Украина» Береза.

Скульптура Homunculus Loxodontus, известная в России как Ждун, создана голландской художницей Маргрит ван Брифорт. По словам девушки, образ странного существа посетил ее во время наблюдения за пациентами, сидящими в очереди к врачу. Оригинал скульптуры выставлен в медицинском центре университета Лейдена.

Источник: Псковская Лента Новостей