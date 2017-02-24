Сегодня: Пятница, 24 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Patron - товарная марка, которой можно доверять Сплошные праздники Январский топ продаж в магазинах «Соловьи» Ежик в тумане Кинокайф «Кубок Ростелекома» Все на масленицу в «Покровский»! Европа Плюс - радио №1 в России Лучшая интерьерная печать в Пскове
Ротация губернаторского корпуса завершена

Ротация губернаторского корпуса завершена

Плановая ротация губернаторского корпуса завершилась. 15 глав регионов, 10 из которых уже находятся в статусе врио, пойдут на выборы в сентябре этого года. Об этом «Известиям»...13



В Раду Украины принесли плюшевого «Ждуна»

24.02.2017 19:48 ПЛН, Псков

Украинский депутат Борислав Береза принес на очередное заседание Верховной рады плюшевого Ждуна, сообщает РИА со ссылкой на телеканал «112 Украина».

На своей странице в Facebook парламентарий оставил следующий комментарий: «Ждун, как и большинство украинцев, ждет посещения и работы нардепов. И очень ждет качественных изменений от Кабмина. Терпения у него немало. Времени тоже. Чего нельзя сказать про Украину». Береза также отметил, что доволен тем, что некоторые депутаты обиделись на «появление» Ждуна в зале заседаний.

В своем комментарии парламентарий подчеркнул, что уже полгода не может добиться от властей ответов на ряд важных вопросов. «Я тоже, как Ждун, жду, когда я смогу задать публично правительству некоторые вопросы», — пояснил «112 Украина» Береза.

Скульптура Homunculus Loxodontus, известная в России как Ждун, создана голландской художницей Маргрит ван Брифорт. По словам девушки, образ странного существа посетил ее во время наблюдения за пациентами, сидящими в очереди к врачу. Оригинал скульптуры выставлен в медицинском центре университета Лейдена.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь