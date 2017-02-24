В Раду Украины принесли плюшевого «Ждуна»

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|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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День красного подаркаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Добрый день, в эфире очередной, праздничный выпуск «Диванной политики». По сложившейся традиции мы поздравляем не только доблестных защитников Отечества, но также всех, кто их опекает, жалеет и...
Украинский депутат Борислав Береза принес на очередное заседание Верховной рады плюшевого Ждуна, сообщает РИА со ссылкой на телеканал «112 Украина».
На своей странице в Facebook парламентарий оставил следующий комментарий: «Ждун, как и большинство украинцев, ждет посещения и работы нардепов. И очень ждет качественных изменений от Кабмина. Терпения у него немало. Времени тоже. Чего нельзя сказать про Украину». Береза также отметил, что доволен тем, что некоторые депутаты обиделись на «появление» Ждуна в зале заседаний.
В своем комментарии парламентарий подчеркнул, что уже полгода не может добиться от властей ответов на ряд важных вопросов. «Я тоже, как Ждун, жду, когда я смогу задать публично правительству некоторые вопросы», — пояснил «112 Украина» Береза.
Скульптура Homunculus Loxodontus, известная в России как Ждун, создана голландской художницей Маргрит ван Брифорт. По словам девушки, образ странного существа посетил ее во время наблюдения за пациентами, сидящими в очереди к врачу. Оригинал скульптуры выставлен в медицинском центре университета Лейдена.
Источник: Псковская Лента Новостей