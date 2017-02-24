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Собрание памяти Бориса Немцова состоится в Пскове 27 февраля

27.02.2017 09:51 ПЛН, Псков

Собрание памяти Бориса Немцова состоится в Пскове 27 февраля в 18 часов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского регионального отделения партии «Яблоко», в день гибели Бориса Немцова, псковское «Яблоко» проводит в Пскове собрание граждан в память о Б. Немцове.

Собрание состоится в понедельник, в 18 часов, в центральной части сквера им. 60-летия Октября (перекресток Рижского проспекта и ул. Максима Горького, «четыре угла»), напротив центральной городской библиотеки на ул. Конной.

У желающих будет возможность выступить.

Мероприятие согласовано.

Напомним, сопредседатель «Республиканской партии России - Партии народной свободы», один из создателей и лидеров движения «Солидарность», член Координационного совета российской оппозиции Борис Немцов был застрелен в Москве в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года.

Источник: Псковская Лента Новостей



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