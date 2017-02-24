Здоровье
Политика
Недвижимость
Общество
Спорт
Назначены слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции трибуны стадиона «Машиностроитель»
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
|
День красного подаркаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Добрый день, в эфире очередной, праздничный выпуск «Диванной политики». По сложившейся традиции мы поздравляем не только доблестных защитников Отечества, но также всех, кто их опекает, жалеет и...
Собрание памяти Бориса Немцова состоится в Пскове 27 февраля в 18 часов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского регионального отделения партии «Яблоко», в день гибели Бориса Немцова, псковское «Яблоко» проводит в Пскове собрание граждан в память о Б. Немцове.
Собрание состоится в понедельник, в 18 часов, в центральной части сквера им. 60-летия Октября (перекресток Рижского проспекта и ул. Максима Горького, «четыре угла»), напротив центральной городской библиотеки на ул. Конной.
У желающих будет возможность выступить.
Мероприятие согласовано.
Напомним, сопредседатель «Республиканской партии России - Партии народной свободы», один из создателей и лидеров движения «Солидарность», член Координационного совета российской оппозиции Борис Немцов был застрелен в Москве в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года.
Источник: Псковская Лента Новостей