Наталья Тудакова поблагодарила единороссов за поддержку законопроекта о льготе по транспортному налогу для инвалидов

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Наталья Тудакова поблагодарила единороссов за поддержку законопроекта о льготе по транспортному налогу для инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

27 февраля на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике депутаты вынесли рекомендацию принять за основу законопроект Марины Борисенковой (фракция «Единая Россия») «О внесении изменений в статью 1 Закона Псковской области «О налоговых льготах на 2017 год». Согласно проекту, участники Великой Отечественной войны и инвалиды I и II групп должны быть полностью освобождены от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно. Сейчас для них установлена пониженная ставка транспортного налога на автомобили до 75 л.с. Кроме того, Марина Борисенкова предлагает расширить перечень категорий граждан, имеющих льготу в виде пониженной ставки транспортного налога, включив в него семьи, имеющие ребенка-инвалида. Налоговую льготу предлагают распространить на одного из родителей, (усыновителей) либо опекуна ребенка-инвалида на одно транспортное средство при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает сумму величин прожиточного минимума на душу населения.

Наталья Тудакова поблагодарила единороссов за поддержку данного закона. Она напомнила, что фракция «Справедливая Россия» неоднократно вносила законопроекты об установлении налоговых льгот по этому налогу для данных категорий плательщиков, но всякий раз законопроекты отклонялись.

«Нам приятно услышать, что мы найдем деньги», - сказала справедливоросс, комментируя высказывания представителей администрации.

Источник: Псковская Лента Новостей