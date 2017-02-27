В Псковской области дан старт приему заявок для участия в праймериз «Единой России»

В Псковской области дан старт приему заявок для участия в предварительном голосовании в местных отделениях партии «Единая Россия». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе брифинга 27 февраля сообщил секретарь Регионального отделения партии Александр Котов.

Согласно решению Регионального политического совета в период с 20 февраля по 20 июня 2017 года в Псковской области пройдет предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований и на иные выборные должности в органы местного самоуправления в местных отделениях Псковского регионального отделения партии.



Для реализации данного процесса в местных отделениях партии формируются организационные комитеты, уполномоченные решать вопросы в рамках организации и проведения предварительного голосования.



Александр Котов напомнил, что в 2017 году в Псковской области пройдут выборы 7 глав муниципальных районов, депутатов Псковской городской Думы, Великолукской городской Думы и депутатов еще 21 представительного органа муниципалитетов региона. Всего в ходе выборной кампании этого года планируется заместить более 400 должностей.



«Процедура внутрипартийного голосования поможет нам определить наиболее авторитетных и уважаемых кандидатов, которые смогут достойно выступить на выборах и добиться победы», - отметил секретарь регионального отделения партии.--

Источник: Псковская Лента Новостей