В Псковской области дан старт приему заявок для участия в праймериз «Единой России»

Здоровье
«Социальный комитет» поддержал законопроект о передаче финансирования лечения редких болезней на федеральный уровень
Политика
Наталья Тудакова поблагодарила единороссов за поддержку законопроекта о льготе по транспортному налогу для инвалидов
Кандидатов от «Единой России» в депутаты городской Думы определят жители Пскова в единый день голосования3
Недвижимость
На минувшей неделе псковский Росреестр возбудил три административных дела по фактам нарушений земельного законодательства
Общество
Спорт
Назначены слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции трибуны стадиона «Машиностроитель»3