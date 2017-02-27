Александр Котов приглашает желающих в «Школу кандидата Единой России»

Специальный проект поможет «Единой России» провести качественный отбор кандидатов на предстоящие выборы в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе брифинга 27 февраля сообщил секретарь Регионального отделения партии Александр Котов.

«Мы понимаем, что важное значение имеет качественный подбор кандидатов на выборов, поэтому мы хотим реализовать проект "Школа кандидата "Единой России". В марте-апреле мы ждем всех, кто желает участвовать в предварительном голосовании. Потенциальные кандидаты смогут получить важную и нужную информацию, касающуюся всех сфер жизни. Тематические занятия будут приходить минимум еженедельно во всех местных отделениях партии», - рассказал он.

По его словам, в ходе занятий у потенциальных кандидатов будет возможность получить важную информацию, задать вопросы ответственным лицам и подискутировать между собой. «Партия "Единая Россия" открыта для всех желающих, это единая команда кандидатов - от действующих депутатов и глав муниципальных районов вплоть до губернатора. Мы хотим познакомить потенциальных кандидатов с методами и технологиями предвыборной борьбы, аргументацией оппонентов, чтобы качество внутрипартийной дискуссии была более высокой», - отметил Александр Котов.

Секретарь регионального отделения партии добавил, что рациональные предложения, озвученные в ходе занятий в школе и на дебатных площадках, будут в последующем включены в программ партии на предстоящие выборы.

Источник: Псковская Лента Новостей