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Кандидатов от «Единой России» в депутаты городской Думы определят жители Пскова в единый день голосования

27.02.2017 13:05 ПЛН, Псков

Кандидатов от «Единой России» в депутаты Псковской городской Думы определят жители Пскова в единый день голосования, который состоится 28 мая. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе брифинга 27 февраля сообщил секретарь Регионального отделения партии Александр Котов.

Он отметил, что уже сегодня состоится заседание политсовета городского отделения партии, на котором будет принято решение о создании оргкомитета по проведению предварительного внутрипартийного голосования. Первая модель праймериз, в соответствии с которой в отборе кандидатов будут принимать участие все жители, будет применена в этом году только на муниципальных выборах в областном центре.

Единый день предварительного партийного голосования назначен на 28 мая. В Пскове будут открыты 20% счетных участков.

«Кандидатом в депутаты Псковской городской Думы от партии сможет стать только тот, кто победил на предварительном голосовании. Никаких замен быть не может, кроме личного заявления участника, который одержал победу», - отметил Александр Котов.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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