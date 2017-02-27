Кандидатов от «Единой России» в депутаты городской Думы определят жители Пскова в единый день голосования

Кандидатов от «Единой России» в депутаты Псковской городской Думы определят жители Пскова в единый день голосования, который состоится 28 мая. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе брифинга 27 февраля сообщил секретарь Регионального отделения партии Александр Котов.

Он отметил, что уже сегодня состоится заседание политсовета городского отделения партии, на котором будет принято решение о создании оргкомитета по проведению предварительного внутрипартийного голосования. Первая модель праймериз, в соответствии с которой в отборе кандидатов будут принимать участие все жители, будет применена в этом году только на муниципальных выборах в областном центре.

Единый день предварительного партийного голосования назначен на 28 мая. В Пскове будут открыты 20% счетных участков.

«Кандидатом в депутаты Псковской городской Думы от партии сможет стать только тот, кто победил на предварительном голосовании. Никаких замен быть не может, кроме личного заявления участника, который одержал победу», - отметил Александр Котов.

Источник: Псковская Лента Новостей