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Комитет по законодательству согласовал изменения в Избирательный кодекс области

27.02.2017 16:07 ПЛН, Псков

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания на заседании 27 февраля рекомендовал принять законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
Во время обсуждения ряд вопросов задал представитель фракции «Яблоко» Лев Шлосберг: «Как вы дошли до такой жизни? Что такое произошло, когда глава города с миллионами проблем в социально-экономическом развитии стал выдвигать законопроект, не связанный с социально-экономическим развитием?»
 
Глава Пскова Иван Цецерский пояснил, что «ничего страшного» в законопроекте нет. Просто очень сложно объяснять людям, откуда взялся новый депутат, когда они говорят: «Мы за него не голосовали».
 
При принятии этой поправки на выборах депутатов в городских округах Псковской области список кандидатов по единому избирательному округу будет формироваться из общемуниципальной (не менее 1 и не более 3 кандидатов) и территориальных групп (не менее 2 и не более 3 кандидатов). Территории территориальных групп списка будут соответствовать территориям одномандатных избирательных округов. Количество территориальных групп списка кандидатов при выдвижении будет определяться решением партии и насчитывать не менее половины от количества одномандатных избирательных округов.
 
Лев Шлосберг спросил, как бюджет собирается финансировать работу территориальных избирательных комиссий. По его подсчетам, количество кандидатов увеличится в 5 раз, что приведет к росту работы из-за необходимости проверки документов. Это потребует увеличения средств областного бюджета, по мнению руководителя фракции «Яблоко». «Ваш законопроект не соответствует законодательству. Вы должны были просчитать, а потом приходить сюда. За него в принципе невозможно голосовать», - сказал Лев Шлосберг. Он попросил ответить на два вопроса: как эта схема будет работать в раскладе на 10 депутатов в одномандатных округах и как будет обеспечена финансированием избирательная комиссия.
 
Иван Цецерский сказал, что эти предложения и «гадания» несостоятельны. А что касается подсчета голосов избирательные комиссии города и области «уже имеют опыт подсчета голосов».
 
В поддержку законопроекта выступил Алексей Севастьянов («Единая Россия»). Он уже привык, когда вокруг предлагаемых поправок в избирательное законодательство «начинается супермощная мозговая работа». «Избиратель хочет общаться с тем, кого он избирал», - сказал депутат.
 
Комитет рекомендовал Собранию принять законопроект.

Источник: Псковская Лента Новостей



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