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Введение обязательного опубликования поименных результатов голосования поддержали еще два комитета Псковского областного Собрания

27.02.2017 16:31 ПЛН, Псков

Введение обязательного опубликования информации о том, «кто как проголосовал», поддержали еще два комитета Псковского областного Собрания.

Соответствующие поправки в регламент рекомендовал к принятию на заседании 27 февраля парламентский комитет по АПК и экономической политике, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Автор проекта постановления, первый вице-спикер Виктор Антонов (Единая Россия) пояснил, что нововведение сделает работу Собрания более открытой.

Результаты голосования будут размещаться в течение двух дней.

Антон Минаков (ЛДПР) спросил, остается ли у депутатов право требовать распечатку с результатами голосования непосредственно на сессии, и получил утвердительный ответ.

Комитет рекомендовал принять поправки в регламент. Ранее аналогичное решение принял комитет по законодательству.

Источник: Псковская Лента Новостей



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