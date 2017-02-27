В Пскове прошло собрание памяти Бориса Немцова

В Пскове в сквере им. 60-летия Октября на Четырех углах прошло собрание памяти Бориса Немцова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В сквере собрались несколько десятков человек. Каждый имел возможность высказаться. Открыл собрание депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

Он напомнил, что два года назад был обычный день, предпоследний день зимы, который уже завершался. «Никто не ждал от него событий, которые бы внесли его в историю. Но то трагическое событие каждый год продолжает собирать людей: в самом центре Москвы, можно сказать, в нескольких шагах от Кремля, был убит Борис Немцов. Это чисто политическое убийство. Человека убили за его убеждения», - сказал Лев Шлосберг.

«Мы видим суд, - добавил политик. - И мы понимаем, что этот суд, к сожалению, не установит заказчиков и организаторов этого убийства. При действующей власти заказчика и организатора найти невозможно».

Вчера, напомнил Лев Шлосберг, в Москве прошел большой марш памяти Бориса Немцова, его участники возложили цветы к месту убийства, которые ночью были украдены. «По этому действию можно судить от трусости людей, которые заказали убийство Бориса Немцова. Он стал символом человека, погибшего за свои убеждения», - сказал лидер регионального отделения «Яблоко» и добавил, что Немцов продолжает влиять на российскую политику.

В этот день, отметил он, вспоминаются и другие люди, погибшие за свои убеждения. «Это жертвы будущей жизни, которая еще не пришла в нашу страну. Главной задачей убийства Немцова было то, чтобы он замолчал. Все люди, кто желает свободы и демократии, должны не молчать или, говоря по-другому, не должны молчать», - сказал политик и поблагодарил всех, кто пришел на это собрание. «Это наш долг перед сами собой. Очень важно не отступать, не уходить, не замолкать, не опускать руки», - заключил Лев Шлосберг.

Член Общественной палаты Псковской области Игорь Батов подчеркнул, пример Бориса Немцова доказывает, что «надо бороться, если мы хотим что-то изменить к лучшему в России». «Именно наша активность, наше желание изменить возможно что-то сделает», - добавил общественник.

Выступающие на этом собрании подчеркивали, что память о Борисе Немцова будет жить. Немцов, уверены псковичи, - пример того, что нужно не молчать, а говорить правду, влиять на то, что происходит в стране. К фотографии Бориса Немцова, установленной в псковском сквере, в этот вечер несли цветы.

Напомним, сопредседатель «Республиканской партии России - Партии народной свободы», один из создателей и лидеров движения «Солидарность», член Координационного совета российской оппозиции Борис Немцов был застрелен в Москве в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года.

Источник: Псковская Лента Новостей