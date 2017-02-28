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Александр Котов приглашает желающих в «Школу кандидата Единой России»

Александр Котов приглашает желающих в «Школу кандидата Единой России»

Специальный проект поможет «Единой России» провести качественный отбор кандидатов на предстоящие выборы в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе брифинга...57



Начался прием заявок от желающих принять участие в праймериз «Единой России» на выборах в депутаты Псковской городской Думы

28.02.2017 12:53 ПЛН, Псков

Организационный комитет начал прием документов на участие в предварительном голосовании для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Псковской городской Думы.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», в организационный комитет вошло 9 человек - партийцев и представителей общественных организаций. Председатель организационного комитета - секретарь Псковского городского отделения партии Иван Цецерский.
 
Документы от кандидатов, желающих побороться за право быть выдвинутыми от партии на выборах, принимаются в Псковском городском местном отделении партии «Единая Россия» по адресу: Псков, ул. Гоголя, д. 9 ежедневно с 28 февраля до 28 апреля (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 18.00.
 
Там же можно ознакомиться с составом организационного комитета, сроками и порядком проведения предварительного голосования, списком необходимых документов для выдвижения.
 
Ответственный за прием документов – Дмитрий Мартюшов (телефон 8 (8112) 72-02-95).

Источник: Псковская Лента Новостей



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