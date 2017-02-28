Виктор Антонов считает, что кампания против губернатора ведется «с берегов Мертвого моря»

Первый заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Антонов («Единая Россия») считает, что депутат Олег Брячак («Справедливая Россия») своими высказываниями дискредитирует региональный парламент. Об этом он заявил в своем выступлении на сессии регионального парламента 28 февраля.

Виктор Антонов пожелал выступить «не в качестве депутата от «Единой России», а просто как депутат, имеющий опыт более чем 10-летнего пребывания в органах законодательной власти», и подчеркнул, что далек от мысли учить поучать и давать советы.

По его мнению, деятельность депутатов и Собрания дискредитируется и порой превращается в балаган. «Дошло дело до того, что приходится слушать сказки», - сказал Виктор Антонов.

«Костерить власть, может, отчасти и правильно. Когда политика подменяется борьбой за свои личные интересы и корыстью - совсем другое», - сказал Виктор Антонов.

По словам выступающего, время, отведенное регламентом для выступлений, «известный сказочник» Брячак приватизировал для обвинений в жульничестве и мошенничестве, а по сути дискредитации себя лично.

Виктор Антонов считает, что народ хорошо разбирается, кто есть кто в политике, и «не случайно последние выборы оказались провальными для «Справедливой России»». Ему непонятно, зачем упоминать «тысячи подписей против губернатора, которые, кстати, увеличиваются по ночам».

«Что это за лозунг – «губернатора в отставку?». Все знают, что отправить губернатора в отставку может только один человек в Кремле», - сказал Виктор Антонов. «Достался мандат по наследству от родителей - используй его нормально, зачем вредить себе?» - посоветовал он Олегу Брячаку.

Виктор Антонов считает, что многочисленные митинги, вывески на торговых предприятиях - все продумано и проплачено. Идет травля губернатора, дискредитация областного Собрания. Всем известно, кто режиссер этой кампании. Нищета - а Олег Михайлович, по декларации у нас самый нищий депутат - безработица толкают людей на необдуманные поступки», - заявил Виктор Антонов. Он считает, что кампания против губернатора ведется «с берегов Мертвого моря» - сторонниками Михаила Гавунаса.

Источник: Псковская Лента Новостей