Виктор Антонов считает, что кампания против губернатора ведется «с берегов Мертвого моря»

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На минувшей неделе псковский Росреестр возбудил три административных дела по фактам нарушений земельного законодательства
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Андрей Калинин официально назначен на должность главного федерального инспектора по Псковской области
Общежития, гостиницы и квартиры коммунального типа проверят псковские полицейские в ходе профилактического мероприятия
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К трем годам лишения свободы приговорен военнослужащий из Псковской области за вымогательство денег у сослуживцев3