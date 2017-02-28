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Виктор Антонов считает, что кампания против губернатора ведется «с берегов Мертвого моря»

28.02.2017 13:18 ПЛН, Псков

Первый заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Антонов («Единая Россия») считает, что депутат Олег Брячак («Справедливая Россия») своими высказываниями дискредитирует региональный парламент. Об этом он заявил в своем выступлении на сессии регионального парламента 28 февраля.

Виктор Антонов пожелал выступить «не в качестве депутата от «Единой России», а просто как депутат, имеющий опыт более чем 10-летнего пребывания в органах законодательной власти», и подчеркнул, что далек от мысли учить поучать и давать советы.

По его мнению, деятельность депутатов и Собрания дискредитируется и порой превращается в балаган. «Дошло дело до того, что приходится слушать сказки», - сказал Виктор Антонов.

«Костерить власть, может, отчасти и правильно. Когда политика подменяется борьбой за свои личные интересы и корыстью - совсем другое», - сказал Виктор Антонов.

По словам выступающего, время, отведенное регламентом для выступлений, «известный сказочник» Брячак приватизировал для обвинений в жульничестве и мошенничестве, а по сути дискредитации себя лично.

Виктор Антонов считает, что народ хорошо разбирается, кто есть кто в политике, и «не случайно последние выборы оказались провальными для «Справедливой России»». Ему непонятно, зачем упоминать «тысячи подписей против губернатора, которые, кстати, увеличиваются по ночам».

«Что это за лозунг – «губернатора в отставку?». Все знают, что отправить губернатора в отставку может только один человек в Кремле», - сказал Виктор Антонов. «Достался мандат по наследству от родителей - используй его нормально, зачем вредить себе?» - посоветовал он Олегу Брячаку.

Виктор Антонов считает, что многочисленные митинги, вывески на торговых предприятиях - все продумано и проплачено. Идет травля губернатора, дискредитация областного Собрания. Всем известно, кто режиссер этой кампании. Нищета  - а Олег Михайлович, по декларации у нас самый нищий депутат - безработица толкают людей на необдуманные поступки», - заявил Виктор Антонов. Он считает, что кампания против губернатора ведется «с берегов Мертвого моря» - сторонниками Михаила Гавунаса.

Источник: Псковская Лента Новостей



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