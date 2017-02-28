Олег Брячак выступил с очередными обвинениями в адрес губернатора Псковской области

Депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак выступил с очередными обвинениями в адрес губернатора Псковской области Андрея Турчака. Как сообщает с сессии областного Собрания депутатов корреспондент Псковской Ленты Новостей, в этот раз эсер озвучил, по его словам, «страшную информацию», на основании которой «каждый сможет сделать выводы самостоятельно».

В частности, Олег Брячак пересказал содержание информационных сообщений, ранее опубликованных рядом российских СМИ. Речь в них идет о том, что Главная военная прокуратура проводит проверку исполнения почти миллиардного оборонзаказа АО «Заслон» - как отметил Олег Брячак, данная компания связана с родственниками псковского губернатора. По имеющейся информации, силовики пытаются установить, куда исчезли материалы и документы, связанные с разработкой новейшего оружия под кодовым названием «Дротик Д-Э» стоимостью порядка 800 млн руб. Контракт был заключен еще в 2012 году, в 2013 году исследования по «Дротику» были приостановлены, а все материалы и документы, созданные в рамках опытно-конструкторской работы, переданы на ответственное хранение в указанное акционерное общество. В связи с возобновлением работ было принято решение о передаче в ЦНИИ ВВС Минобороны России всех наработок и материалов, которые включают в себя эскизно-технические проекты, макетные образцы отдельных частей создаваемого комплекса, стенды и документацию. При принятии имущества комиссия констатировала, что часть материалов просто утрачена, а то, что было в наличии, никак не может стоить 800 млн руб, сообщил Олег Брячак.

«Когда специалисты увидели, что им предложили принять, они были шокированы. Телескоп без трубы, два стареньких ноутбука, куча проводов и прочая дребедень которая явно на 800 млн не тянет», - сказал депутат. По его словам, как следует из материалов проверки, для создания видимости выполнения работ заключались мнимые сделки с фиктивными фирмами, местом регистрации которых являлись, например, общественные туалеты в Самарской области.

От данной истории, которая, по мнению члена фракции «Справедливой России», связана с губернатором Псковской области, Олег Брячак перешел к итогам деятельности региональной администрации. В частности, он подверг критике продажу объектов социального назначения и пришел к выводу, что «народ унижен и озлоблен»

Кроме того, в своем выступлении на сессии Олег Брячак напомнил о судьбе радиозавода. «Я неоднократно поднимал вопрос, что в Пскове происходит разграбление некогда мощнейшего предприятия», - сказал депутат. «Я говорил, что если виновник не будет наказан, завод, который производит конденсаторы, в том числе для блоков управления наведения ракет, просто погибнет. Букин не оправдан и Букин не наказан. Такое в Псковском городском суде возможно. Дело просто прекращено», - рассказал депутат. Он также задался вопросом, куда смотрят власти и как такая ситуация с оборонным заводом стала возможна в регионе, который «граничит с блоком НАТО».

Источник: Псковская Лента Новостей