В ЛДПР предложили проводить Единый день голосования по апрельским средам

Депутаты фракции ЛДПР предлагают перенести выборы в Государственную Думу с сентября на апрель и проводить их в среду.

Авторами соответствующей инициативы выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, председатель комитета по труду, социальной политике и делами ветеранов Ярослав Нилов и член комитета по экономполитике Владимир Сысоев, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе фракции.

Внесенный проект закона предлагает изменения в ряд законов, предусматривающие перенос выборов депутатов Госдумы и единого дня голосования на апрель, на среду. В частности, выборы депутатов Госдумы следующего, восьмого созыва законопроектом предлагается проводить во вторую среду апреля 2021 года. Авторы считают, что перенос дня голосования именно на будни позволит «обеспечить большую эффективность избирательного процесса как с точки зрения проведения самой процедуры выборов, включая регистрацию кандидатов и предвыборную агитацию, так и с точки зрения повышения избирательной активности граждан».

В целом, как указывается в пояснительной записке, предлагаемые изменения повысят явку избирателей на выборах, а также ликвидируют вынужденно стоящий перед гражданами выбор между «реализацией конституционного права на отдых и активного избирательного права».

Источник: Псковская Лента Новостей