Изменен порядок формирования списков кандидатов в депутаты Псковской городской Думы

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КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко» выступили против изменения «правил игры» за несколько месяцев до выборов в Псковскую городскую Думу20
Виктор Антонов призвал коллег использовать время для выступлений на сессиях регионального парламента конструктивно9
Недвижимость
На минувшей неделе псковский Росреестр возбудил три административных дела по фактам нарушений земельного законодательства
Общество
Фонд «Земляки» принял участие в изготовлении памятного знака, который установят в Чечне в память о подвиге 6-й роты
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К трем годам лишения свободы приговорен военнослужащий из Псковской области за вымогательство денег у сослуживцев3