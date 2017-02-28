Изменен порядок формирования списков кандидатов в депутаты Псковской городской Думы

Псковское областное Собрание депутатов изменило порядок формирования единого списка кандидатов на выборах депутатов городских округов. Соответствующие поправки внесены в Избирательный кодекс на сессии регионального парламента 28 февраля.

Выборы депутатов в городских округах Псковской области, являющихся самыми многочисленными по количеству проживающих на их территории избирателей, будут проводиться по такому же принципу, что и выборы в Псковское областное Собрание. В общегородскую часть партийного списка войдут лишь трое кандидатов, остальные распределятся по территориальным группам в соответствии с количеством избирательных округов.

Список кандидатов по единому избирательному округу будет формироваться из общемуниципальной (не менее 1 и не более 3 кандидатов) и территориальных групп (не менее 2 и не более 3 кандидатов). Территории территориальных групп списка будут соответствовать территориям одномандатных избирательных округов. Количество территориальных групп списка кандидатов при выдвижении будет определяться решением партии и насчитывать не менее половины от количества одномандатных избирательных округов.

По мнению авторов законопроекта, введение в единый список кандидатов территориальных групп позволит избирателям, в первую очередь, реализовывать свое избирательное право, опираясь не только на партийную программу, но и на личность кандидата. Узнаваемость кандидата, повышает степень доверия избирателей и к кандидату, и к соответствующей партии в целом. Кроме того, это дает возможность конкретного понимания избирателями с кого из депутатов, избранных в составе списка, они смогут спросить за выполнение своих наказов. Такой подход будет способствовать, в том числе повышению явки избирателей.

В ходе заседания депутаты рассмотрели проект закона Псковской области «О внесении изменений в Закон Псковской области «Избирательный кодекс Псковской области». О сути предлагаемых поправок доложил автор законодательной инициативы – глава Пскова Иван Цецерский: при проведении выборов депутатов городских округов список кандидатов по единому избирательному округу будет состоять из общемуниципальной и территориальных групп. В общемуниципальную группу может войти не менее одного и не более трёх кандидатов, в территориальную – не менее двух и не более трёх кандидатов.

Новый механизм касается Пскова и Великих Лук.

Закон принят в двух чтениях после продолжительной дискуссии. Во втором чтении его поддержали 27 депутатов. 9 голосовали против.

Все оппозиционные партии дружно выступили против принятия закона.

Источник: Псковская Лента Новостей