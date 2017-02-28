Медицинский час и оппозиционные разоблачения

Во вторник, 28 февраля, в Пскове состоялась очередная, седьмая по счету, сессия областного Собрания шестого созыва. Так уж повелось, что основной накал страстей на пленарных заседаниях в последнее время приходится не на вопросы повестки дня, а на этапы, которые ее предваряют – выступления депутатов «на свободную тему» или «парламентский час», если таковой имеет место. Сегодня и выступления были достаточно острыми, и тема «парламентского часа» никого не оставила равнодушной. Ведь речь шла о государственных гарантиях бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Оппозиция наступает, ЕР дает отпор

Первыми выступили, опять-таки по сложившейся традиции, оппозиционеры. Представитель КПРФ Петр Алексеенко напомнил коллегам о 100-летнем юбилее Октябрьской революции и наказе главы государства отметить это событие в духе согласия и примирения. При этом, по словам первого секретаря обкома, псковские власти к путинским словам не прислушиваются и, напротив, чинят препоны последователям ленинских идей. В частности, помешали проводить ежегодный автопробег псковского отделения КПРФ, который приурочен к 23 февраля. В завершении речи депутат кольнул региональные власти переносом гайд-парка и поставил в пример соседей из Ленинградской области, где коммунистам подобных рогаток никто не устраивает.

Лев Шлосберг («Яблоко») продолжил начатую на прошлой сессии экологическую тему и поднял руку на «священную корову» – точнее на «священную свинью» псковской экономики. А именно – на Великолукский свинокомплекс. Строго говоря, речь идет о трех фирмах с почти идентичными названиями: ООО «Селекционно-генетический центр Великолукский», ООО «Великолукский селекционно-генетический центр» и ООО «ВСГЦ». Именно они, по словам депутата, являются проводниками всей животноводческой политики Псковской области.

Однако 13 февраля 2017 года и на могущественных свиноводов нашлась управа. Арбитражный суд апелляционной инстанции утвердил решение, ранее принятое в псковском арбитраже. А именно – законность действий первого замглавы Великолукского района Бориса Семашко, который не дал разрешения на строительство двух новых площадок в деревнях Шутниково и Захарово.

Лидер псковских яблочников также подверг критике организацию ГБУ «Госэкспертиза Псковской области», которая, по его словам, «не имея ни одного аттестованного специалиста по экологии выдавала положительные заключения» по всем объектам, связанным с деятельностью Великолукского агрохолдинга. Он добавил, что 7 февраля президентский совет по взаимодействию с гражданским обществом обнародовал доклад по поводу строительства крупной свинофермы в Тверской области, в котором несколько раз упомянута деятельность великолукского свинокомплекса в негативном ключе.

Прозвучали следующие цифры: свинокоплекс на 60 000 голов производит такое же количество отходов, как город с миллионным населением. А в регионе реализуется проект по строительству предприятия с мощностью в 2 миллиона голов. И половина этого поголовья уже существует не на бумаге, а в загонах на юге Псковской области.

Наконец, Лев Шлосберг назвал ситуацию «крупнейшей экологической катастрофой» за всю историю Псковщины, а то и России.

Следом справедливоросс Олег Брячак обрушился со свежей порцией критики на губернатора. На сей раз речь зашла о Псковском заводе радиодеталей (ПЗР), который, оказывается, испытывает проблемы с фирмой обанкротившегося бизнесмена Андрея Букина, некогда владевшего предприятием. Фирма требует у руководства ПЗР передать котлы, вентиляторы и внешние сети. Таким образом, по словам господина Брячака, «дело Букина», которое тянулось 4 года, было спущено на тормозах, а завод продолжают разорять.

От одного оборонного предприятия перешли к другому. А именно – АО «Заслон», которое эсер связал с членами семьи Андрея Турчака. Олег Брячак рассказал, что Главная военная прокуратура проводит проверку исполнения оборонзаказа АО «Заслон» на 819 миллионов рублей. Речь шла о разработке авиационной системы перехвата «Дротик Д-Э». После того, как с контракт с предприятием был расторгнут, документы и материалы, связанные с проектом исчезли в неизвестном направлении.

В прошлом году, когда Собрание шестого созыва только начинало работу, единороссы сидели молча, полностью отдав трибуну своим оппонентам. Своя логика в этом была – зачем портить нервы, имея абсолютное большинство при принятии любых законов. Затем, однако, концепция поменялась и фракция «Единой России» начала отвечать.

На сей раз выступить «за все хорошее против всего плохого» вызвался Виктор Антонов. Он начал издалека, говорил про важность представительной власти, высокий статус депутата и важность решаемых задач. От этих слов плавно перешел к туманным намекам на то, что кое-кто в областном Собрании высокому моральному уровню депутата не соответствует. А затем выступление и вовсе переросло в откровенную инвективу в адрес Олега Брячака. Последовали обвинения в том, что он унаследовал депутатский пост от папы, использует мандат для решения своих проблем, рассказывает сказки, превращает сессию в балаган, организовал травлю всенародно избранного губернатора, а по ночам подкручивает счетчик голосов в петиции за отставку Андрея Турчака.

Вся эта речь звучала особенно необычно, если учесть, что ее герой в самом начале вышел из зала заседаний. Впрочем, единороссы были крайне довольны таким отпором своему политическому противнику и наградили Виктора Антонова аплодисментами. Что для областного Собрания редкость.

Проблемы медицины: кадры, кадры, кадры. А еще деньги

От политических страстей было не так-то просто перейти к сухой цифири, которую представил на «парламентском часе» председатель госкомитета по здравоохранению Игорь Потапов. Речь шла об областной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В расчете на одного жителя она предусматривает средние подушевые нормативы финансирования в 2017 году: за счет бюджетных ассигнований областного бюджета – 2400 рублей, за счет средств обязательного медицинского страхования – 8846 рублей. Всего по программе будет выделено в этом году 7,23 миллиарда рублей, в том числе за счёт областного бюджета 15,39 миллиардов, а остальное – из средств обязательного медицинского страхования. Общий посыл доклада за обилием цифр звучал довольно просто: «денег нет, но мы держимся».

Депутаты буквально закидали докладчика вопросами, причем, большинство из них относилось не к параметрам госпрограммы, а к проблемам в системе здравоохранения – как федеральным, так и региональным. Стоит отметить, что даже представители оппозиции очень тепло поблагодарили Игоря Потапова за работу, отметив, что на уровне областного комитета здравоохранения всегда удается найти поддержку и помощь, в частности, при работе с обращениями избирателей. «Что не может решить в системном порядке – будем решать в рабочем» - ответил тот.

Депутаты поинтересовались ситуацией с лекарствами для инсулинозависимых. Ответ – на 2017 года запланировано на эти цели 525 миллионов, из них на 228 миллионов уже закупили, по остальному ведется работа с федералами.

Будет ли в Пскове запущен вытрезвитель? Ответ – необходимость такого учреждения есть. Уже найдено помещение, сделан ремонт, изыскиваются правовые механизмы для его работы.

Что с медпомощью для жителей островов Залита и Белова? Ответ – Есть ФАП, но нет специалиста. Идет поиск фельдшера, готового переехать, чтобы жить и работать на островах. Пока в экстренных случаях приходится решать вопрос с помощью МЧС.

Правда ли, что системе здравоохранения в области не хватает 400 врачей? Что делается? Ответ – не хватает в два раза больше, 800 специалистов с высшим образованием. Выдаются подъемные, предлагается муниципальное жилье, без возможности приватизации в дальнейшем. В Пскове и Луках таким образом людей удается привлечь, в районах уже хуже.

Не лучше ли запустить на территории области еще одну страховую медицинскую компанию, наряду с МАКС-М, чтобы не было монополизма? Ответ – МАКС-М обходится в 57 миллионов, если появятся еще одни страховщики, лучше не будет. В прошлом году в регион заходил «Согаз», но забросил проект из-за низкой рентабельности.

Почему закрыто отделение коронографии в областной больнице? Ответ – это слухи. Отделение не закрыто и никто его закрывать не собирается. Более того, за прошлый год удалось добиться снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 5%.

Вопрос – какие три главные проблемы в здравоохранении? Кадры, кадры, кадры. А ещё? Деньги.

Три миллиарда плюс, газификация минус

После столь насыщенных прений и «парламентского часа» депутаты, наконец, смогли перейти к повестке. Они сделали первый шаг к созданию в регионе доходных домов, приняв в первом чтении закон «Об отдельных вопросах регулирования отношений по предоставлению жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории Псковской области и о признании утратившими силу отдельных положений статьи 28 закона Псковской области «О системе органов исполнительной власти Псковской области».

Собрание поддержало законопроект о введение в регионе должности главного архитектора Псковской области.

Продолжилась работа над бюджетом. В закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» были внесены изменения для получения дополнительно почти 2,942 миллиардов рублей из федерального центра.

Из них почти миллиард рублей предназначен на государственную поддержку сельского хозяйства. На реконструкцию сельских дорог из федерального бюджета выделено 356,7 миллионов рублей, примерно такая же сумма на эти цели заложена в областном бюджете. Южная столица получит 70 миллионов на строительство велоцентра и 107 миллионов на реконструкцию драмтеатра. В Пскове на ремонт областной научной библиотеки потратят 80 миллионов рублей, а на продолжение строительства туристического кластера – еще 190 миллионов.

А для тех жителей области, которые решили провести газ в свои дома, известия оказались не очень радостными. Депутаты приостановили некоторые положения закона «О газификации жилищного фонда Псковской области». Сейчас принято 54 заявки, и на их реализацию необходимо более 300 миллионов рублей. В течение 3 лет сделать это невозможно. Впрочем, исполнительная власть утверждает, что никто не забыт, и со временем все заявки будут исполнены. Подождем.

Илья Петров

Источник: Псковская Лента Новостей