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Зюганов готовит себе замену на президентских выборах 2018 года

01.03.2017 09:24 ПЛН, Псков

Бессменный председатель КПРФ Геннадий Зюганов может отказаться от участия в предстоящих выборах президента России. По данным источников газеты «Известия» в администрации президента, лидер коммунистов проводит консультации с Кремлем о возможном альтернативном кандидате от КПРФ.
 
По словам собеседников «Известий», Зюганову было предложено составить список из трех человек моложе 55 лет. Отказ лидера партии от президентской гонки объясняется его желанием в будущем уйти с поста главы КПРФ в качестве главного конкурента Владимира Путина на выборах 2012 года. Тогда Зюганов занял второе место, набрав 17%.
 
По мнению источников, в АП, коммунист хочет уйти не посрамленным, чтобы сохранить влияние на партию, даже передав бразды правления преемнику. Прогнозируется, что, уйдя с поста, Зюгатов станет членом Совета Федерации по президентской квоте.
 
Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко рассказал «Известиям», что переговоры Зюганова с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко действительно ведутся, но они не касаются отбора кандидатов в президенты.
 
«Сейчас мы собираем информацию от регионов. В мае состоится XVII съезд, накануне съезда идут отчетно-выборные конференции, в ходе которых отделения высказывают также свои предложения по выдвижению кандидата в президенты», - сообщил Ющенко.
Пока из числа возможных претендентов на пост главы государства о своем намерении заявил только председатель ЛДПР Владимир Жириновский.
 
Подробнее - в материале «Известий»: Геннадий Зюганов не увидел в себе кандидата

Источник: Псковская Лента Новостей



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