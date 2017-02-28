Зюганов готовит себе замену на президентских выборах 2018 года

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КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко» выступили против изменения «правил игры» за несколько месяцев до выборов в Псковскую городскую Думу33
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Крупногабаритная квартира с ремонтом «для себя» и квартира в коттедже немецкой тренировки - выгодные предложения недели от «Авентин-Псков» 10
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Жилой дом и надворная постройка сгорели в Дновском районе из-за неосторожного обращения с огнем женщины 1926 года рождения
Арестованным по подозрению в нападении на почту в Стругокрасненском районе оказался 20-летний безработный из Петербурга2