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Александр Котов нацелил молодежь на участие в выборах в Пскове и Великих Луках

03.03.2017 14:45 ПЛН, Псков

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов нацелил членов Молодежного парламента на участие в муниципальных выборах осенью 2017 года.
 
Комментируя итоги годовой работы начинающих политиков 3 марта на заседании Молодежного парламента, спикер областного Собрания отметил, что 10 молодых парламентариев приняли участие в избирательной кампании, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
Были зарегистрированы кандидатами семеро. Один из них - Лидия Драгунова - избрана депутатом Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу.
 
«Поначалу многие посмеивались, не так все это выглядит на самом деле, и не такая уж случайная победа», - сказал Александр Котов. Он отметил, что Лидия Драгунова во время избирательной кампания «ногами протоптала» весь округ, и ее «победа при определенных обстоятельствах вполне заслуженная».
 
«У каждого из вас такая возможность есть. В этом году будут выборы в представительные органы местного самоуправления», - напомнил Александр Котов. По его мнению, начинающим политикам нужно стремиться получить депутатский мандат, и легче всего это сделать, начиная с деятельности органов местного самоуправления. Необязательно надо всем подражать Лидии Драгуновой и брать более высокую планку.
 
Выборы будут проходить в 21 муниципальном образовании, в том числе в Пскове и Великих Луках. Александр Котов призвал членов Молодежного парламента для себя решить, каким способом их участие может быть обозначено. Он сообщил, что партия «Единая Россия» реализует проект «Школа кандидата Единой России», и пригласил в эту школу кандидатов.
 
Александр Котов также сказал, что можно обратиться к присутствующему на заседании первому секретарю обкома КПРФ Петру Алексеенко или к представителям других партий, «кому что по вкусу».
 
«И даже если вы не одерживаете победы, для вас это будет очень полезным», - сказал Александр Котов об участии в выборах.

Источник: Псковская Лента Новостей



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