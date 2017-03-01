Александр Котов нацелил молодежь на участие в выборах в Пскове и Великих Луках

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Политика
Более половины россиян одобряют участие женщин в политике и хотят, чтобы они занимали высшие посты в государстве - опрос12
Недвижимость
220 тысяч рублей составила сумма штрафов, наложенных на нарушителей земельного законодательства псковским Росреестром в феврале
Общество
Епископ Сергий (Булатников) совершил чтение Великого канона преподобного Андрея Критского в Троицком соборе Невеля2
Спорт
Член псковского Молодежного парламента предложил своим коллегам проводить массовые пробежки по воскресеньям2