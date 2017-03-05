Лидер псковских справедливороссов Олег Брячак может стать эффективным мэром, считает Михаил Брячак

Лидер псковских справедливороссов Олег Брячак может стать эффективным мэром. Такое мнение высказал руководитель палаты депутатов партии «Справедливая Россия» и отец политика Михаил Брячак 6 марта во время эфира на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

Отвечая на вопрос ведущего, Михаил Брячак высказал мнение, что «Олег Брячак, безусловно имеет достаточно возможностей, чтобы быть хорошим мэром». «Уровень муниципального образования даже столичного города определяет определённый перечень полномочий и механизмов, на которые в полной мере Олег Михайлович способен сейчас адекватно отвечать и быть эффективным», - сказал он.

Выборы мэра города, безусловно и вне всяких сомнений должны быть всенародными, уверен Михаил Брячак. По его словам, партия власти приняла защитные механизмы, чтобы избежать повторения таких случаев, как избрание мэром Ройзмана в Екатеринбурге или ситуацию с мэром в Петрозаводске.

Ситуация, когда избирателям не доверяют выборы мэра, не может сохраняться долго, убежден Михаил Брячак. По его словам, это один из главных недостатков в системе органов местного самоуправления. «Выборы должны быть всенародными, мэр должен быть подотчётным», - добавил он.

Также Михаил Брячак дал оценку политической деятельности сына. «Олег Михайлович моложе. Для него есть белое, и есть черное. Ну не может так область жить, и он категоричен в этом. А я вижу полутона. Я вижу, что не только Турчак и не столько Турчак в этом виноват. Есть и объективные обстоятельства, в целом по стране они так сложились», - сказал Михаил Брячак.

По его утверждению, Олег Брячак самостоятелен. «Я, Сергей Михайлович и другие партийцы можем высказать только свое мнение. Конечное решение за ним, он его принимает», - пояснил Михаил Брячак. По его словам, политическая ситуация в Псковской области доводилась до лидера партии Сергея Миронова «из разных источников, не только партийных, из внешних». «Деятельность Олега Михайловича признана как соответствующая нашей программе, нашему уставу. Другое дело, что Олег Михайлович, с моей точки зрения, излишне категоричен. Для него, может быть, юношеский максимализм еще срабатывает. В молодости мы часто однозначны, непосредственны. А в таком возрасте, в каком я нахожусь, мы уже чувствуем эти полутона, интонации и все остальное», - сказал гость эфира. По его словам, Олег Брячак «уверен в достижении поставленной цели по отстранению губернатора». «Могу привести много примеров, когда деятельность оппозиционных сил становилась причиной отставки губернаторов. Сразу по щелчку, как Олег Михайлович считает, это не происходит», - сказал Михаил Брячак. Отвечая на вопрос ведущего, готов ли Олег Брячак к роли губернатора, Михаил Брячак ответил: «Думаю, что недостаточно и опыта и знаний, как в случае с Андреем Анатольевичем. Насколько мне известно, он (Олег Брячак - ред.) готовит себя к должности губернатора. Но это вопрос не сегодняшнего дня». По словам Михаила Брячака, находиться в оппозиции власти, особенно «в такой острой, в какой сейчас находится региональное отделение партии, непросто. Это требует смелости, большой самоотверженности». Поэтому на Олега Брячака в связи с его оппозиционностью «сваливаются трудности и лишения» и очень серьезные переживания. «Я его критикую и стараюсь говорить, что нельзя проводить линии - только белое и черное. Есть масса оттенков и интонации, которые надо учитывать», - сказал Михаил Брячак. По его словам, уличные акции дают только временный эффект, и «улица, в принципе деструктивна», поэтому всегда нужно договариваться. «Сейчас тебя не услышали, тебе обидно. Приди второй раз, напиши третий, позвони в 15-й раз, сделай 33-е китайское обращение, но старайся выйти на диалог. Старайся и не обижайся, что очевидное, которое ты пытаешься доказать, не хотят замечать», - высказал свое видение Михаил Брячак.

Источник: Псковская Лента Новостей