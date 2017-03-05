Михаил Брячак: Многие из тех, кто были рады пожать руку Михаилу Гавунасу, сейчас громче всех говорят «Держи вора»

Многие представители псковской политэлиты, которые были рады пожать руку бывшему заместителю председателя Псковского областного Собрания депутатов Михаилу Гавунасу, сейчас громче всех говорят «Держи вора». Об этом заявил руководитель палаты депутатов партии «Справедливая Россия» и отец политика Михаил Брячак 6 марта во время эфира на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

Во время беседы Михаил Брячак сказал, что не согласен с оценкой «люди Гавунаса» и «команда Гавунаса» по отношению к кандидатам от «Справедливой России» на прошедших выборах в Псковской области.

«Гавунас - один из жителей Псковской области которому многие из нынешней элиты и политиков были рады пожать руку, мягко скажу. Они сейчас громче всех говорят «Держи вора» как обычно бывает», - заявил он.

«Вы помните, как я боролся против этих людей, как я назвал преступниками, когда Гречин победил Шураева на 9% на выборах главы Псковского района? Гавунас за 2-3 дня переписал эти протоколы, под его руководством это, во всяком случае, проводилось. И как я возмущался и какие суды, какие прокуратуры мы не прошли, но к сожалению судебные решения у нас находятся в известном состоянии. Судебное решение состоялось, после этого судья районного уровня стал судьей областного уровня. Все это Михаил Савельевич тогда осуществлял, а что касается сегодня людей Гавунаса, Сотник - один из самых заслуженных людей, который был кандидатом на выборах. Можно сказать, что он человек Брячака? Человек Гавунаса?», - спросил Михаил Брячак.

По его словам, когда Михаил Гавунас был вице-губернатором, к «людям Гавунаса» «можно было отнести пол-области, а политическую элиту почти всю».

Также он отметил, что среди кандидатов от «Справедливой России» были такие люди и «блестящие политики», как директор Дедовичской ГРЭС, которые построили ГРЭС, поселок, школы и сады.

Источник: Псковская Лента Новостей