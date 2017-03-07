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Михаил Брячак: Многие из тех, кто были рады пожать руку Михаилу Гавунасу, сейчас громче всех говорят «Держи вора»

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ОГО! Молодые политики | #4

08.03.2017 22:27 ПЛН, Псков

В этот раз мы решили познакомиться с Молодежным парламентом Псковской области и его членами - молодыми политиками. Планируют ли они становиться настоящими депутатами и чем вообще занимаются в Молодежном парламенте смотрите в нашем новом «ОГО!».

Источник: Псковская Лента Новостей



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